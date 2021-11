Exakter Arifureta Season 2 Starttermin und neuen Key-Visual enthüllt

Gute Nachrichten für die Fans von Hajime und das Vampirmädchen Yue – Arifureta Season 2 hat einen exakten Starttermin sowie ein neuen Key Visual beschert bekommen – demnach geht es nach dem Debüt der ersten Staffel im Rahmen der Anime Summer Season 2019 am 13. Jänner 2022 endlich weiter.

Worum geht’s in Arifureta?

Hajime Nagumo wird mit seiner Schulklasse in eine fremde Welt katapultiert. Im Gegensatz zu seinen Mitschülern, die alle mit unbeschreiblichen Kräften ausgestattet werden, erhält er die schwächste aller Fähigkeiten: Die Umwandlung fester Gegenstände. Doch nach einem Verrat an ihm, der ihn die Hölle auf Erden durchleben lässt, ändert sich alles. Er vollzieht eine Transformation, die jede Fähigkeit seiner Mitschüler blass aussehen lässt! Bis an die Zähne bewaffnet und mit Vampir-Mädchen Yue an seiner Seite, versucht Hajime einen Weg zurück in seine Welt zu finden…