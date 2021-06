Evil Dead: The Game Gameplay und Koop vorgestellt

Bereits im Rahmen der The Game Awards 2021 wurde das Spiel zum Horror-Klassiker Evil Dead für das Jahr 2021 angekündigt (wir berichteten). Nun wurde beim Summer Game Fest auch ein Evil Dead: The Game Gameplay Trailer gezeigt. Wir haben die neuesten Eindrücke und Infos für euch zusammengefasst.

Daten und Fakten zur Horror-Adaption

Im Spiel selbst tretet ihr in die Fußstapfen von Ash Williams -dem Protagonisten der Kultreihe Evil Dead – oder schlüpft wahlweise auch in die Rolle einer seiner Freunde. In 4er-Teams erforscht, plündert, craftet und kämpft ihr um euer Überleben. Die geballte Koop-Action wird planmäßig wie ursprünglich auch angekündigt noch dieses Jahr veröffentlicht. Der genaue Release-Zeitpunkt ist zwar noch unter Verschluss, am jeweiligen Datum wird das Game dann aber zeitgleich sowohl für die Playstation 4 und 5, die Xbox One und Series X, als auch für die Nintendo Switch und den PC erscheinen.