Evil Dead: The Game kommt 2021 für Konsole und PC

Fans des gepflegten Survival-Horros aufgepasst! Evil Dead: The Game erscheint 2021 für alle aktuellen Konsolen und den PC. Das wurde bei den diesjährigen Game Awards erstmals angekündigt. Der 80er-Jahre-Kultfilm-Klassiker ist also zurück und das in interaktiver Form.

Worum geht’s in Evil Dead: The Game



Beim Spiel, das von den Studios Boss Team Games und Saber Interactive entwickelt wird, erwartet uns eine Mischung aus kooperativem und Player-vs-Player-Gameplay. Das ganze ist eingebettet in ein Survival-Horror-Setting, in dem sich Franchise-Veteran Bruce Campbell als Ash Williams erneut behaupten muss.

Er und seine Freunde fahren zum Entspannen in eine abgeschiedene Waldhütte im US-Bundesstaat Tennessee. Dort entdecken sie das mysteriöse Buch Necronomicon, welches offenbar zum Beschwören dämonischer Kreaturen benutzt wird. Von jugendlichem Leichtsinn getrieben werden die enthaltenen Formeln gleich mal ausgesprochen. Eine fatale Entscheidung, wie sich wenig später herausstellen wird.

So war zumindest der grundsätzliche Inhalt des 1981 erschienen Tanz der Teufel (so hieß der Film in unseren Breitengraden). Grundpfeiler waren die simple Ausgangslage sowie eine einfache Grundpremisse. Und schon war ein Kultklassiker des 80er-Jahre-Kinos geboren. Man darf gespannt sein, inwieweit sich die Handlung auch im Jahr 2021 behaupten kann, speziell auch in einer anderen Unterhaltungsform.