Evangelion: 3:0+ 1.01 Thrice upon a time erscheint am 13.8.2021 auf Amazon Prime

Was für eine Überraschung – Amazon Prime sicherte sich die Streamingrechte für Evangelion: 3:0+ 1.01 Thrice upon a time. Demnach erscheint der bislang vierte Ableger der Evangelion-Filmreihe am 13.8.2021 im Streamingkatalog von Amazon Prime. Zudem werden auch die ersten drei Filme ins Programm aufgenommen.

Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Licensing Prime Video kommentiert den Einkauf wiefolgt:

“The EVANGELION films have been thrilling fans for years and we know that there is a huge appetite around the world for the finale” said Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Licensing Prime Video. “I’m excited for Prime members worldwide to finally have the opportunity to watch the anime masterpiece EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME, as well as the three previous films.”