Eurothermen Resorts: Spaß, Erholung und Abenteuer in Oberösterreichs Wellnessoasen

Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall sind so vielfältig wie ihre Angebote, zeichnen sich aber besonders durch ihre Top-Qualität und eine erlebnisreiche Thermen- und Wellnesslandschaft aus. Die drei Wellnesshotels Hotel Royal****S in Bad Ischl, Hotel Paradiso****S in Bad Schallerbach sowie das Hotel Miraverde**** in Bad Hall begeistern mit einer wohltuenden Auszeit in malerischer Umgebung. Entspannung mit Südseecharakter in Bad Schallerbach, Energie tanken im Salzkammergut in Bad Ischl oder zur Ruhe finden in der wohltuender Natur in Bad Hall – das neue Sommerbonusheft ermöglicht im Zeitraum Juni bis September, mit zahlreichen Hot Summer Deals, eine entspannte Auszeit vom Alltag.

Die Therme Bad Schallerbach gilt als Ort zum Träumen, wo Abenteuer, Spaß, Ruhe und Entspannung vereint und individueller Genuss erlebt wird. In der exotischen Cabrio-Therme Tropicana und der Piratenwelt Aquapulco mit 5 Rutschen, Outdoor-Wasserspielplatz, Wasserkino und Wellensturm wird Familienurlaub unter Palmen erlebbar. Neues Highlight im Sauna Bergdorf AusZeit ist die 55 Grad warme Heusauna, welche eine sanfte Art des Saunierens verspricht. Gäste des Wellnesshotel Paradiso****S kommen in den Genuss der hauseigenen Wellness-Oase, die mit Saunen, Dampfbädern, Innen- und Thermal-Außenpool, balinesischem Palmenhaus, japanischem Teehaus, Wasserbetten und Relaxliegen beeindruckt. Stilvolle Zimmer und Suiten sowie genussvolle Kulinarik garantieren Wohlfühlatmosphäre in exklusivem Ambiente. Im Rahmen der Verwöhn-Halbpension sorgt die Küche für regionale und internationale Genusskreationen. Weinliebhabern stehen in der hauseigenen Vinothek über 160 erstklassige Weine zur Verkostung bereit, in der Whiskylounge kann der Abend gemütlich seinen Ausklang finden. Aktivurlauber können das Hausruckviertel auf zahlreichen Wander-, Bike- oder Nordic Walking-Strecken erkunden. Der Erlebniszoo Schmiding mit Evolutionsmuseum, Baumkronenweg Kopfing oder Erlebnisberg Luisenhöhe zählen zu weiteren beliebten Ausflugszielen der Region.

Als Kraft- und Energieort gilt die mediterran ausgerichtete Therme Bad Hall. Wohltuende Bäder in Thermalwasserbecken und Pools, Entspannung im Römerbad oder der Saunawelt bringen Körper und Geist in Einklang. Im Wellnesshotel Miraverde**** stehen Kraft tanken, ganzheitliche Gesundheit und Wohlbefinden im Vordergrund. Der hoteleigene Wellnessbereich lädt mit aromatischen Saunen, Kräuterdampfbädern, Thermalwasser-Indoorpool, Beautybehandlungen sowie der Besuch zur öffentlich zugänglichen Therme Mediterrana und der Saunawelt Relaxium zu einer erholsamen Thermenauszeit ein. Individuelle Fasten- und Gesundheitsurlaube werden hier verbracht, wo einzelne Komponenten aus dem Wohlfühl- und Präventionsprogramm “Check your life“ Anwendung finden. Die Verwöhn-Halbpension sorgt mit einem abwechslungsreichen Frühstücksbuffet, süßen Spezialitäten und Fünf-Gang-Verwöhn-Dinner für kulinarische Gaumenfreuden.

Im idyllischen Salzkammergut liegt die Therme Bad Ischl, ein Ort voller Kultur und Geschichte. In beeindruckender Atmosphäre ist die vitalisierende Kraft von Salz und Sole in der gesamten Thermenwelt spürbar. Das Wellnesshotel Royal****S ist dabei ein Erlebnis für alle Sinne. So beeindruckt es mit Sky Lounge über den Dächern der Kaiserstadt, Infinity Pool, KaminLounge und Panorama-Sonnenterrasse. Mit der Salzkammergut-Therme verbunden, können Hotelgäste auch die Relaxbereiche der Royal-Oase und die Saunawelt Relaxium, mit acht Saunen, Hot-Whirlpool und Sole-Becken, nutzen. In der Therme erwarten Besucher exquisite Wellness durch Sole-Becken, Sole-Whirlpool, Gradierwerk, Solegrotte sowie großzügige Innen-und Außenbecken. Für Entspannung sorgt zudem, sich im 34 Grad warmen Lazy River im Thermen-Außenbereich, treiben zu lassen. Die Orientalische Wellness-Oase Alhambra, Rasul, Hamam, Sabbia-Med und das Gesundheitszentrum Physikarium halten vielfältige Beauty-, und Gesundheits-Angebote bereit. Kulinarisch werden Hotelgäste im biozertifizierten Restaurant durch herzhafte und vitalreiche Köstlichkeiten verwöhnt. Rund um Bad Ischl laden die Kaiservilla, Villa Schratt sowie der Wolfgangsee, Hallstättersee oder Attersee zur Erkundung ein. Gästen steht im Sommer ein eigener Badeplatz am Wolfgangsee zur Verfügung.

Erholsame, entspannte und abwechslungsreiche Tage in den EurothermenResorts – Ganzheitliches Wohlbefinden wird garantiert!