eufy Omni E28 ist ab sofort erhältlich

Ab sofort ist der neue Staubsaugerroboter eufy Omni E28 erhältlich. Er kommt mit dem ersten tragbaren Tiefenreinigungssystem!

Über den eufy Omni E28

Speziell entwickelt für die Tiefenreinigung (wir berichteten) bietet er dank des weltweit ersten tragbaren Tiefenreinigungssystems und einer branchenführenden Saugleistung von 20.000 Pascal ungewohnte Flexibilität. Der Clou: Der Tiefenreiniger ist zugleich der Wassertank der Basisstation. Durch die smarte Kombination aus Saugroboter und abnehmbaren Tiefenreiniger lassen sich sowohl Verschmutzungen auf den vielfältigsten Bodenarten entfernen als auch auf dem Sofa, Autositzen, Matratzen, Teppichen oder eben in schwer erreichbaren Couchecken mit Hilfe des ausfahrbaren Corner Rover-Arms. Diese Flexibilität dürften gerade Eltern und HaustierbesitzerInnen zu schätzen wissen.

Die Duo Spiral-Entwirrbürsten verhindern Haarverwicklungen und reduzieren die Wartungsfrequenz für ein müheloses Reinigungserlebnis. Das bekannte HydroJet-System glänzt auch hier, die Wischrolle reinigt sich in Echtzeit und das Wischen hinterlässt keine Streifen auf den Böden. Dies sorgt für eine gleichmäßige Tiefenreinigung ohne Rückstände. Verstärkt wird dieser Effekt des Wischsystems durch die branchenweit höchste Druckkraft von 15 Newton, was vor allem Hartböden zugutekommt. Die im Lieferumfang enthaltene All-In-One-Reinigungslösung ist der ideale Helfer bei der Reinigung. Per Knopfdruck lassen sich Wasser und die eufy-Reinigungslösung aufsprühen, um auch hartnäckige Flecken zu lösen.

Ebenfalls neu: Der eufy Omni E25

Er ist bis auf den abnehmbaren Tiefenreiniger technisch komplett baugleich. Beide Modelle sind ab sofort auf der eufy Webseite, bei Amazon (eufy E25 | eufy E28) und im Handel erhältlich – der eufy Omni E28 für eine UVP von 999,- Euro, der eufy Omni E25 liegt bei einer UVP von 899,- Euro. Bei einer Bestellung zwischen dem 15. und 31. Mai gibt es mit den Codes „EUFYSMART“ für den E25 sowie „EUFYHOUSE“ für den E28 zudem 150 Euro Rabatt – früh sein lohnt sich also. Was haltet ihr davon?