eufy Omni E28 und Omni E25 angekündigt: Saugroboter mit und ohne Tiefenreiniger

Anker Innovations zeigt mit den eufy Omni E28– und E25-Modellen saugstarke Saugroboter, wahlweise mit integriertem Tiefenreiniger.

Weltneuheit mit abnehmbaren Tiefenreiniger: eufy Omni E28

Die neuen Roboterstaubsauger eufy Omni E28 (UVP: 999,- Euro) und eufy Omni E25 (UVP: 899,- Euro) sind ab sofort auf der eufy-Webseite vorbestellbar sowie ab dem 15. Mai auch bei Amazon und im Handel erhältlich. Wer über die Webseite vorbestellt und einen symbolischen Euro anzahlt, spart bei beiden Produkten ganze 150,- Euro. Dank der selbstreinigenden HydroJet-Wischfunktion und einer branchenführenden Saugleistung von 20.000 Pascal machen sie auf jedem Parkett eine gute Figur. Besonders der E28 trumpft mit einer Neuheit im Saugroboter-Markt auf: Das innovative FlexiOne-Design ermöglicht es, den eufy Omni E28 mit einem abnehmbaren, tragbaren Tiefenreiniger auszustatten. Der Clou: der Tiefenreiniger ist zugleich der Wassertank der Basistation. Durch die smarte Kombination aus Saugroboter und abnehmbaren Tiefenreiniger lassen sich sowohl Verschmutzungen auf den vielfältigsten Bodenarten entfernen wie auch auf dem Sofa oder in schwer erreichbaren Couchecken. Diese Flexibilität dürften gerade Eltern und Haustier-Haushalte zu schätzen wissen.

Es geht auch ohne: eufy Omni E25

Wer es klassischer mag, lässt den eufy Omni E25 daheim einziehen. Der Roboter an sich ist technisch baugleich, kommt aber ohne den Tiefenreiniger aus. Alle anderen Stärken vereint auch der E25 in sich, etwa das selbstreinigende HydroJet-Wischsystem: Die eingebauten Doppelschaber-Reinigungsmechanismen reinigen die Wischmopp-Walzen circa 360-mal pro Minute, indem sie schmutziges Wasser von den Bodenoberflächen abkratzen. Verstärkt wird dieser Effekt des Wischsystems durch die branchenweit höchste Druckkraft von 15 Newton, was vor allem Hartböden zugutekommt. Die Bürsten verhindern ein Verheddern von Haaren. Das vereinfacht die Wartung und reduziert den Zeitaufwand enorm. Ein nachträgliches Absaugen bei schwer zugänglichen Ecken und Kanten ist durch den herausfahrbaren Saugarm ebenfalls nicht nötig, damit mehr Zeit für die wesentlichen Dinge des Alltages bleiben. Was haltet ihr davon, wäre das etwas für euch?