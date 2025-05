eufy Omni E25 Test: So geht ein sauberer Boden – überall!

Der eufy Omni E25 ( zur offiziellen Website ) will einen bedeutenden Meilenstein in der Evolution von Saug- und Wischrobotern markieren und neue Standards für automatisierte Haushaltsreinigung etablieren. Mit seinem revolutionären HydroJet-System, einer branchenführenden Saugkraft von 20.000 Pascal und einer vollständig autonomen All-in-One-Station verspricht dieser 2-in-1-Reinigungsroboter eine beispiellose Kombination aus Leistung und Komfort. Nach den technischen Spezifikationen und Funktionen zu urteilen offenbart sich hier ein Gerät, das nicht nur die Grenzen herkömmlicher Roboterstaubsauger überschreiten, sondern wohl eine völlig neue Kategorie der freihändigen Bodenreinigung definieren möchte. Der Hersteller verspricht zudem haarfreie, weil verwicklungsfreie Bürsten, was noch weniger Wartungsaufwand verspricht.

Der erste Eindruck

Wenn der eufy Omni E25 aufgebaut ist, wirkt er eigentlich ziemlich klein in eurer Wohnumgebung. Denn die Station mit ihren Abmessungen von 36,9 x 46,1 x 43,6 cm ist im Vergleich zu anderen Modellen (hey, Narwal) echt minimalistisch geraten. Dabei mangelt es aber an sonst nichts: Es gibt einen 2,5 Liter fassenden Frischwassertank, der Schmutzwassertank kann mit bis zu 1,8 Litern Flüssigkeit befüllt werden, und der integrierte Staubbeutel fasst 3 Liter. So weit, so gut! Wie für den Hersteller üblich wechseln sich hier matte und glänzende Flächen ab, die das gesamte Produkt ziemlich cool und modern wirken lassen. Die präzise Verarbeitung spiegelt sich in jedem Detail wider, von den nahtlos integrierten Sensoren bis hin zu den hochwertigen Materialien, die für den täglichen Betrieb ausgelegt sind.

Praktisch ist er zudem: Der eufy Omni E25 präsentiert sich mit kompakten Abmessungen von 34,6 cm Länge, 32,7 cm Breite und 11,1 cm Höhe, wodurch er problemlos unter die meisten Möbelstücke navigieren kann. Diese durchdachte Dimensionierung ermöglicht es dem Roboter, auch schwer zugängliche Bereiche zu erreichen, ohne dabei seine umfangreiche technische Ausstattung zu kompromittieren. Das Gewicht und die Materialqualität sind so konzipiert, dass eine optimale Balance zwischen Stabilität und Manövrierbarkeit gewährleistet wird. Braucht ihr allerdings ein noch niedrigeres Produkt, um etwa unter niedrigere Couches zu gelangen oder unter flachen TV-Tischen ebenfalls zu sorgen: Auch hier hat eufy mit dem Omni C20 etwas für euch in petto!

Zunächst einmal: Die Inbetriebnahme

Wie bei allen Smart Home-Geräten empfiehlt es sich auch hier, den Sauger zuerst mit eurer eufy Clean-App zu verbinden. Nach der Bekanntmachung mit eurem WLAN und einem Firmware-Update (im Mai 2025 war die Firmware v4.0.2 aktuell) will das Produkt euer Haus kennenlernen. Die präzise Kartenerstellung erfolgt durch die lasergestützte Navigation, die detaillierte Grundrisse der Wohnräume erstellt und speichert. Diese Karten können in der App betrachtet und bearbeitet werden, wodurch wir auch spezifische Reinigungszonen definieren, No-Go-Bereiche festlegen oder Reinigungspläne für verschiedene Räume erstellen können. Die Mehrere-Etagen-Funktion ermöglicht es dem Roboter, verschiedene Stockwerke zu erkennen und separate Karten für jede Ebene zu verwalten.

Das intelligente Raummanagement geht über einfache Kartierung hinaus und ermöglicht personalisierte Reinigungsstrategien für verschiedene Bereiche. Küchen können häufiger gewischt werden, während Schlafzimmer möglicherweise nur gesaugt werden müssen. Diese Flexibilität macht den Omni E25 zu einem wirklich intelligenten Haushaltshelfer, der sich an die spezifischen Bedürfnisse und Gewohnheiten des jeweiligen Haushalts anpasst. Und habt ihr die erste Kartierungsfahrt abgeschlossen, bei der ihr auch alle Türen offen gelassen habt, damit er überall hin kommt, ist der Saug- und Wischroboter schon bereit für seinen regelmäßigen Einsatz. Ähnlich wie bei einem Mähroboter empfiehlt es sich: Lieber öfters eine Runde drehen lassen, denn dann kommt niemals viel Schmutz zusammen!

Zur eufy Clean-App

Euer fleißiger Helfer im Alltag, dem ihr natürlich einen passenden Namen verpasst habt, bietet euch beim Start der eufy Clean-App gleich einen 3D-Überblick über die Karte an. Wo soll gesaugt werden, und vor allem wie? Zu diesem Zwecke habt ihr drei Möglichkeiten: Entweder überlasst ihr alles der KI-Automatisierung, die automatisch eine Reinigungsstrategie basierend auf Raumtyp und Reinigungshäufigkeit, Teppiche und Haustiere ausbaldowert. Ihr könnt aber auch saugen und wischen beziehungsweise nur saugen lassen, und das in unterschiedlichen Intensitäten. Oder aber ihr definiert in den Einstellungen einen Reinigungsplan, der euch eine geplante Uhrzeit an Wochentagen definieren lässt. Wird diese Uhrzeit erreicht, löst das Produkt die von euch gewünschte Reinigung aus.

Das ist auch mit Abstand die zu präferierendste Lösung in einem regulären Haushalt: Wann immer ihr wisst, dass ihr nicht zu Hause seid, soll der Helfer seine Tour drehen – und ihr kommt dann in ein gesaugtes und/oder gewischtes Heim zurück. Neben Karteneinstellungen (Zonen definieren, Räume aufteilen und mehr) könnt ihr ihn der eufy Clean-App auch die Basisstation fein einstellen, bis hin zu einer Wasserstandserkennung, der Smart-Track-Reinigung (die euch folgt) oder einer KI-gestützten Schmutzinspektion – alle diese sind in der eufy Lab-Einstellung zu aktivieren. Sogar die Hindernisvermeidung namens AI.See dürft ihr aktivieren oder deaktivieren, falls ihr das möchtet. Eine Kindersicherung gibt es ebenfalls, dann werden die Tasten des eufy Omni E25 einfach deaktiviert.

eufy Omni E25 im Alltag

So ein Reinigungsroboter für die Böden hat schon etwas an sich: Wann immer ihr es wünscht, wird saubergemacht – ohne Wenn und Aber. Damit das auch problemlos funktioniert, selbst wenn ihr einen größeren Wohnraum habt braucht es eine Menge Akku. Ein herausragendes Merkmal des Omni E25 ist seine beeindruckende Akkulaufzeit, die ausreichend ist, um auch größere Wohnflächen in einem einzigen Reinigungszyklus zu bewältigen. Diese lange Betriebsdauer wird durch ein intelligentes Energiemanagement ermöglicht, das die Leistung optimal an die jeweiligen Reinigungsanforderungen anpasst. Der Roboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Akkustand niedrig wird, und setzt die Reinigung nach dem Aufladen nahtlos fort. Also selbst, wenn ihr durch eine Intensivreinigung oder einen riesigen Grundriss an die Grenzen des Geräts stoßen solltet, ist das absolut kein Beinbruch: Er braucht wegen dem Nachladen dann einfach ein bisschen länger. Das Beste daran? Ihr müsst selber gar nicht tätig werden, euer Helfer macht das allein.

Das HydroJet-System stellt bei der Reinigung die bedeutendste Innovation des eufy Omni E25 dar und hebt ihn deutlich von herkömmlichen Wischrobotern ab. Dieses System kombiniert rotierende Moppwalzen mit einer fortschrittlichen Echtzeitreinigungstechnologie, die kontinuierlich für eine saubere Wischwalze sorgt. Diese Dual-Rollenhybridtechnologie säubert die Wischrolle während des Betriebs und gewährleistet dadurch eine gleichmäßige Tiefenreinigung ohne Rückstände. Die Funktionsweise basiert auf einem intelligenten Wassermanagement-System, das den Moppbedarf stets überwacht und entsprechend anpasst. Verschütteter Saft, klebriges Müsli oder andere hartnäckige Verunreinigungen werden durch die Rollreinigung effektiv beseitigt, ohne dass sich Schmutz auf nachfolgende Bereiche überträgt. Diese Technologie eliminiert das grundlegende Problem herkömmlicher Wischroboter, bei denen sich der Schmutz zunehmend auf dem Moppboden ansammelt und die Verschmutzungen dann durch den Wohnraum zieht.

Was aufgefallen ist

Die lasergestützte Navigation bildet das Herzstück der präzisen Bewegungssteuerung und ermöglicht eine systematische Raumerfassung mit höchster Genauigkeit. Diese fortschrittliche Technologie gewährleistet, dass jeder Bereich methodisch und effizient gereinigt wird, ohne unnötige Wiederholungen oder ausgelassene Stellen. Die intelligente Pfadplanung optimiert nicht nur die Reinigungszeit, sondern maximiert auch die Akkulaufzeit durch effiziente Routenführung. Die praktische Umsetzung des HydroJet-Systems zeigt sich in der bemerkenswerten Fähigkeit, streifenfreie Ergebnisse zu erzielen, die an eine professionelle Handreinigung heranreichen. Das System erkennt automatisch verschiedene Bodenbeläge und passt Wassermenge, Druck und Reinigungsintensität entsprechend an. Hartböden werden mit der optimalen Feuchtigkeit behandelt, während empfindliche Oberflächen schonend gereinigt werden. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit des Systems, auch hartnäckigste Verschmutzungen zu bewältigen, die normalerweise manuelle Nachbearbeitung erfordern würden.

Die kontinuierliche Moppreinigung sorgt dafür, dass selbst bei stark verschmutzten Bereichen die Reinigungsqualität über den gesamten Reinigungszyklus konstant hoch bleibt. Dies stellt einen kleinen Durchbruch in der automatisierten Bodenreinigung dar und bringt die Technologie erstmals auf ein Niveau, das mit traditionellen Reinigungsmethoden konkurrieren kann. Aber nicht nur wischen kann er: Die außergewöhnliche Saugkraft von bis zu 20.000 Pascal positioniert den eufy Omni E25 an der Spitze seiner Produktkategorie. Diese beeindruckende Leistung bewältigt mühelos tiefsitzenden Staub, Tierhaare und mikroskopische Partikel, die für herkömmliche Staubsaugerroboter eine Herausforderung darstellen. Die variable Saugkraftregulierung passt sich automatisch an verschiedene Oberflächen an und optimiert sowohl die Reinigungsleistung als auch den Energieverbrauch. In Haushalten mit Haustieren erweist sich diese Saugkraft als besonders wertvoll, da selbst tief in Teppichfasern eingebettete Tierhaare zuverlässig entfernt werden. Die Turbo-Saugfunktion kann bei Bedarf zusätzliche Leistung bereitstellen, um auch die hartnäckigsten Verschmutzungen zu bewältigen.

So viele Features

Ein häufiges Problem herkömmlicher Roboterstaubsauger ist die Verwicklung von Haaren in den Bürsten, was regelmäßige manuelle Wartung erfordert. Die innovativen DuoSpiral Entwirrbürsten des Omni E25 lösen dieses Problem durch ein intelligentes Bürstendesign, das Haarverwicklungen aktiv verhindert. Diese Technologie reduziert den Wartungsaufwand erheblich und gewährleistet eine konstante Reinigungsleistung über längere Zeiträume. Zudem verfügt das Gerät über ein Navigationssystem, das AI See.Technologie mit RGB-Kameraerkennung kombiniert, um über 200 verschiedene Objekte zu identifizieren und ihnen auszuweichen. Diese fortschrittliche Objekterkennung geht weit über einfache Hindernisvermeidung hinaus und ermöglicht dem Roboter, intelligente Entscheidungen über Reinigungsstrategien zu treffen. Die KI lernt kontinuierlich von der Wohnungsumgebung und optimiert ihre Leistung mit jedem Einsatz. Diese Kamera kann zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden, von Möbeln und Elektronik bis hin zu Haustieren und Spielzeug, und passt sich entsprechend an.

Der eufy Omni E25 hat mit dem CornerRover-Arm ein Ass im Ärmel. Dabei handelt es sich um eine ausfahrbare Reinigungskomponente, die selbst schwer zugängliche Stellen erreicht. Der CornerRover-Arm erkennt automatisch Ecken und Kanten und fährt präzise aus, um diese Bereiche gründlich zu reinigen. In Kombination mit den zwei Seitenbürsten gewährleistet der Sauger eine durchgängige Kantenabdeckung, die bei herkömmlichen Robotern unerreicht ist. Und wäre das noch nicht genug, wartungsfrei ist er auch noch: Die All-in-one-Station umfasst Selbstentleerung, Selbstreinigung, Heißlufttrocknung, automatische Reinigungsmittelzugabe, Schmutzwasserauffang und Selbstbefüllung. Das System überwacht laufend den Füllstand von Reinigungslösung und Wasser und ergänzt diese automatisch nach Bedarf. Alles, was an euch tatsächlich „hängen bleibt“, ist das Leeren des Schmutzwasserbehälters, das Wechseln des Staubbeutels und das Nachfüllen von Frischwasser oder der Reinigungslösung. Je nach Nutzungsgrad sind das Aufgaben, die nur alle paar Wochen erforderlich sind – das spart viel Zeit!

eufy Omni E25: Die Technik

Da dieses Gerät im Alltag so viel bringt, ist natürlich auch die technische Ausstattung des Produkts richtig top. Begonnen bei der Saugkraft von bis zu 20.000 Pa, die auch Teppiche mühelos von feinsten Partikeln befreit, geht es auf dem selben Niveau weiter. Die KI-gestützte Kamera-Erkennung von über 200 verschiedenen Objekten, eine LED-Beleuchtung für dunkle Passagen oder eine Nachtreinigung, aber auch eine smarte Schmutzerkennung von über 30 gängigen Flecken samt passender Reinigungsstrategie sind hier alle mit an Bord. Der eufy Omni E25 ist nicht umsonst eines der Hero-Produkte des Jahres für den Hersteller. Der CornerRover-Arm lässt seine Staubbürste bis in die kleinsten Ecken ihre Arbeit machen, und die DuoSpiral-Entwirrbürsten sorgen dafür, dass sich weder lange Haare noch sonstige Dinge in ihnen verwickeln. Alles dafür, dass ihr weniger Zeitaufwand mit dem Reinigen und dem Wiederauffrischen des Saugers benötigt.

Dieser Trend setzt sich dann nahtlos bei der All-in-one-Station fort. Sie verspricht eine mühelose Reinigung mit einem 3 Liter fassenden Staubbeutel, der euch etwa drei Monate Zeit bis zu einem Wechsel verschafft. Der Frischwassertank (fasst 2,5 l) reicht für einige Wischdurchgänge, und das verbrauchte Schmutzwasser wird ebenfalls ein einem Tank (fasst 1,8 l) gesammelt. Nach jeder Fahrt wird der Mopp automatisiert gewaschen und dank der intelligenten Heißlufttrocknung effizient und geruchsfrei getrocknet. Wenn ihr ein Reinigungsmittel zugeben wollt, kann das die Station ebenfalls automatisiert erledigen. Dabei wird die Reinigungslösung automatisch so dosiert, dass es zwischen drei und sechs Monate ausreicht. Sollte mal etwas nach eurer Aufmerksamkeit verlangen, so werdet ihr über die eufy Clean-App am Smartphone kontaktiert. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch für Leute ohne Erfahrung mit solchen Robotern ideal!