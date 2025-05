Dreame A1 Pro Mähroboter im Test: Intelligent, präzise und selbständig

Andererseits sollte die Genauigkeit an den Rasenkanten enorm hoch sein, und die Einrichtung soll nicht komplex, sondern spielend einfach sein. Damit nicht genug, ihr könnt einen einzigen Mäher für zwei getrennte Bereiche verwenden, er ist so clever, das hinzubekommen. Zu guter Letzt sind beim Dreame A1 Pro leistungsstarke Offroad-Reifen verbaut, die ihm eine maximale Hangleistung von 45 % respektive 24° Steigung ermöglichen. Sehr cool ist auch, dass das Gerät binnen 65 Minuten voll aufgeladen ist. Packen wir den Mähroboter erst mal aus!

Erster Eindruck: Robust und durchdacht

Auf den ersten Blick macht der Dreame A1 Pro einen soliden Eindruck. Mit den Abmessungen von 643 x 436,5 x 261 mm bei 12,6 kg wirkt er kompakt, aber dennoch präsent. Die silber-graue Farbgebung verleiht dem Mähroboter einen modernen Look, der sich dezent in jeden Garten einfügt. Besonders auffällig ist die LiDAR-Kuppel auf der Oberseite, die dem Roboter sein charakteristisches Aussehen verleiht und gleichzeitig für die präzise Navigation sorgt. Die Verarbeitung des Gehäuses überzeugt mit einer robusten Konstruktion, die für den Außeneinsatz optimiert wurde. Mit der IPX6-Zertifizierung ist der A1 Pro ausreichend gegen Strahlwasser geschützt, was das Putzen nach dem Einsatz deutlich erleichtert. Einfach mit dem Gartenschlauch abspritzen, und ihr seid fertig mit der Reinigung!

Die im Lieferumfang enthaltene Ladestation ist funktional gestaltet und bietet einen sicheren Hafen für den Mähroboter. Sie misst 778 x 490 x 309 mm bei einem Eigengewicht von 3,3 kg, ohne Überdachung oder sonstige Wände. Allerdings ist eine mitgelieferte Reinigungsbürste von euch daran anzubringen, die jedes Mal beim Ein- und Ausfahren des Dreame A1 Pro dessen LiDAR-Kuppel putzt. Weiters gehören zum Lieferumfang ein Satz Schrauben zum Verankern der Ladestation und ein Sechskantschlüssel, ein Adapter, ein fusselfreies Tuch, ein Benutzerhandbuch nebst einer Schnellstartanleitung sowie neun Ersatzklingensätze. Dank des mitgelieferten Zubehörs ist seid ihr für längere Zeit bestens gerüstet. Dann schalten wir das Gerät einmal ein und verbinden es mit seiner App!

Über die Dreamehome-App

Ob ihr nun Luftreiniger, Poolsauger, Staubsaugroboter oder nun eben Mähroboter von Dreame im Einsatz habt, die Dreamehome-App ist immer eure erste Anlaufstelle. Denn mit ihr koppelt ihr all eure Produkte des Herstellers und könnt sie darin im Reiter „Das Gerät“ ganz fein konfigurieren. Im Falle des Dreame A1 Pro bedeutet dies die folgenden Möglichkeiten: Ihr könnt eine Zeitsteuerung für jeden Wochentag feinjustieren, die Karte einsehen und bearbeiten, die generellen Präferenzen des Roboters und seinen Aufgaben betrachten und abändern, eine 3D-Karte aus all den LiDAR-Punkten anzeigen lassen und dann schlussendlich auch weitere Funktionen des Mähroboters managen.

So gesellen sich neben der frei einzustellenden Schnitthöhe zwischen 3 und 7 cm auch ein Regenschutz, ein Frostschutz und ein „Niedrige Geschwindigkeit in der Nacht“-Modus zum fröhlichen Reigen hinzu. Ob ihr das Mähen nach dem Laden fortsetzen wollt, ob er sich automatisch nach längerer Standby-Zeit wieder in seine Station bewegen soll, einen Hebealarm, eine Kindersicherung (Sperren des Bedienfelds) und mehr sind alles Möglichkeiten, die ihr hier in Betracht ziehen könnt. Ich persönlich habe den Dreame A1 Pro so bald es nur ging stumm geschaltet, und die aktuellste Firmware im Mai 2025 war die 4.3.6_0276 – sie machte absolut keine Probleme im Alltag.

Los geht’s: Das Vermessen des Gartens

Der Dreame Mähroboter A1 Pro macht Schluss mit dem mühsamen Verlegen von Begrenzungskabeln. Denn in Verbindung mit der Dreamehome-App verspricht er eine kabellose Begrenzungseinrichtung, und wie sieht diese nun in der Praxis aus? Dank seinem hochpräzisen LiDAR-3D-Sensor und einer Winkelbreite von 360° × 59° habt ihr da eine sehr coole Möglichkeit. Die App lässt euch das Kartieren starten, und ihr könnt euren fleißigen Helfer wie ein ferngesteuertes Auto mit eurem Smartphone steuern. Ihr steuert also euer Remote-Car mit Klingen an der Unterseite zu einem Randpunkt eures Gartens, drückt die entsprechende Taste und dann müsst ihr loslegen! Ihr geht den Rand einfach ab und lasst den Roboter dabei stets an der äußeren Kante eures Gartens oder Grunds entlang fahren.

In diesem Modus fährt der Dreame A1 Pro sehr gemütlich herum, also könnte die Ersteinrichtung bei größeren Gärten etwas länger dauern, als euch lieb ist. Das Wichtigste ist aber jedoch, dass das 3D-Ultra-Sensorsystem im Test hervorragend abgeschnitten hat. Diese präzise Umgebungserfassung ermöglichte es dem Mähroboter, auch komplexe Gartenflächen zuverlässig zu kartieren und zu bearbeiten. Damit nicht genug, dank der 3D-Punkt-Cloud-Datentechnologie und fortschrittlichen Algorithmen erkennt der A1 Pro Hindernisse auf seinem Weg und navigiert intelligent um diese herum. Dies ist praktisch bei Gärten mit Blumenbeeten, Bäumen oder anderen Dingen, die geschützt werden sollen. Die Hindernisvermeidung funktionierte bei sämtlichen Lichtverhältnissen höchst zuverlässig!

Dreame A1 Pro: Für alle Umstände

Ein besonderes Highlight des A1 Pro sind die speziellen Offroad-Reifen, die auch auf unebenen Flächen und bei widrigen Wetterbedingungen für optimale Traktion sorgen. Der Mähroboter meistert problemlos Steigungen bis zu 45 % und beweist damit seine Fähigkeit, auch in anspruchsvollem Gelände zuverlässig zu arbeiten. Mit einer maximalen Flächenkapazität von 2.000 m² ist der Mähroboter für mittelgroße bis große Gärten konzipiert. Die innovative U-förmige Wegeplanung sorgt für ein gleichmäßiges Mähergebnis und eine optimale Abdeckung der gesamten Rasenfläche. Laut Hersteller kann der Mähroboter eine Fläche von 1.000 m² innerhalb von 24 Stunden vollständig mähen. Hierzu gibt es eine Einstellung in der App, wo ihr zwischen Standard (etwa 120 m² pro Stunde) und Effizient (etwa 200 m² pro Stunde) wählen dürft. So oder so, die Geschwindigkeit ist meiner Empfindung nach eher irrelevant, da sie für die meisten Haushalte und ihre Gartenanlagen mehr als ausreichend sein dürfte.

Die Schnitthöhe lässt sich flexibel zwischen 30 und 70 mm einstellen und kann bequem über die App angepasst werden. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es, den Rasenschnitt an die jeweilige Jahreszeit und den gewünschten Look des Rasens anzupassen. Apropos: Ein interessantes Feature für kreative Gartenbesitzer ist die Möglichkeit, individuelle Schnittmuster zu erstellen. Über die Dreamehome-App können verschiedene Designs wie Herzen, Quadrate oder andere Muster ausgewählt werden, die der A1 Pro dann in den Rasen mäht. Diese Funktion verleiht dem Rasen eine persönliche Note und setzt ihn von konventionell gemähten Flächen ab. Nach etwa einer Woche ist das gewünschte Ergebnis schon sichtbar – richtig cool! Die Dreamehome-App ermöglicht ein detailliertes Management der zu mähenden Bereiche. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, No-Go-Zonen zu definieren – so können empfindliche Pflanzen, Wasserspiele oder andere Bereiche einfach und zuverlässig geschützt werden.