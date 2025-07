Es wird lila: Grimace mit Tour-Stopps in Wien, Linz und Graz

McDonald’s holt Grimace, die liebenswerte Mäcci-Ikone, im Sommer 2025 erstmals nach Österreich. Das Maskottchen aus dem McDonald’s Kosmos ist auf besonderer Mission in den Bundesländern unterwegs: neue Freundschaften schließen und gemeinsame Momente feiern! Dafür tourt Grimace nun durch Österreich: Mäcci-Fans können die lila Ikone von 15. bis 17. Juli in Wien, am 29. Juli in Linz und am 5. August in Graz treffen – mit im Gepäck: das Grimace Shake Menü und die eine oder andere lila Überraschung.

Das Grimace & Friends Pop-Up in Wien

Den Auftakt der Grimace-Tour bildet das dreitägige Event im Herzen Wiens. Von 15. bis 17. Juli 2025 (jeweils von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr) lädt die lila Mäcci-Ikone am Vorplatz des Wiener Museumsquartiers in sein Grimace & Friends Pop-Up ein. In einer eigens gestalteten Erlebniswelt können Besucher:innen in Grimace‘ flauschige, lila Welt eintauchen – inklusive Fotospots, interaktiven Aktionen und natürlich jeder Menge lila Überraschungen. Das Pop-up lädt Mäcci-Fans dazu ein, Grimace persönlich kennenzulernen und Teil seiner Freundschaftsmission zu werden.

Grimace Tour-Stopps in Linz und Graz

Nach dem Kick-Off im Wiener Museumsquartier geht es für Grimace weiter in die Bundesländer: Am 29. Juli kommt die Mäcci-Ikone nach Linz (McDonald’s Restaurant Taubenmarkt) und am 5. August nach Graz (McDonald’s Restaurant Jakominiplatz), wo Grimace jeweils für einen Tag Station macht. Im Fokus stehen hierbei lila Erlebniswelten, lustige Giveaways und Aktionen für die Besucher:innen. Das Motto: Gemeinsam lachen, Erinnerungen schaffen, Fotos machen – und natürlich das Grimace Shake Menü genießen.