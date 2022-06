Es kommt: Neuer Trailer zu Forza Motorsport erschienen

In den letzten zehn Jahren wurde die Forza-Rennspiele in zwei separate Unterserien aufgeteilt. Die durchgezählten Einträge von Forza Motorsport konzentrieren sich auf Streckenrennen, mit denen sich die Serie ursprünglich einen Namen gemacht hat. Die zweite Franchise, Forza Horizon, schickt die Spieler in fiktionalisierte reale Städte und Umgebungen für ein Open-World-Fahrabenteuer. Die letzten beiden Einträge von Forza waren Horizon-Spiele (und grandiose noch dazu), was den diesjährigen Titel zum ersten Motorsport-Eintrag seit 2017 macht. Wie bei den meisten anderen First-Party-Spielen von Microsoft in den letzten Jahren wird auch dieser Titel auf PC, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht und wird auf dem Game Pass verfügbar sein, sobald er veröffentlicht wird.