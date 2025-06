Es geht weiter: Legacy of Kain: Defiance kommt für PlayStation-Konsolen

Ein weiteres Legacy of Kain-Spiel scheint bald auf moderne Plattformen zu kommen. Defiance wird da wohl der nächste Titel werden!

Über Legacy of Kain: Defiance

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered wurde im Dezember 2024 veröffentlicht, und jetzt scheint es, dass mehr Spiele aus der klassischen Serie den Sprung zu modernen Konsolen schaffen werden. Wie es on Gematsu entdeckt wurde, hat Legacy of Kain: Defiance für PS5 und PS4 eine Einstufung erhalten. Das damalige PS2-Spiel wurde in Taiwan für moderne Konsolen bewertet, was darauf hindeuten könnte, dass es in die PlayStation Plus Classic Games-Kollektion aufgenommen wird. „Übernimm die Kontrolle über zwei mächtige und hochentwickelte Vampire: Kain, einen allmächtigen Halbgott, und Raziel, einen dämonischen Engel des Todes“, heißt es in der Beschreibung des Spiels.

„Jeder mit einem legendären Schwert ausgestattet, müssen Kain & Raziel durch eine Welt voller Konflikte und Intrigen kämpfen, während sie versuchen, ihr Schicksal zu enträtseln und die dunklen Mächte zu besiegen, die versuchen, ihre Welt zur ewigen Verdammnis zu verurteilen.“ Die Legacy of Kain-Serie hat weiterhin eine Kult-Anhängerschaft genossen, obwohl sie seit mehr als zwei Jahrzehnten ruht. Der ursprüngliche Eintrag, Blood Omen: Legacy of Kain, wurde von Silicon Knights unter der Leitung von Denis Dyack entwickelt und 1996 von Crystal Dynamics veröffentlicht. Im Jahr 2022 sagte Crystal Dynamics, dass es eine überwältigende Resonanz auf eine Umfrage erhielt, die das Interesse an einer möglichen Wiederbelebung von Legacy of Kain messen sollte.