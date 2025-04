Es geht los: EA Sports FC 25 hat seinen ersten bezahlten Battle Pass erhalten

Ist das der erste Schritt zur kompletten Monetarisierung? In EA Sports FC 25 gibt es nun einen Gratis- und einen Bezahl-Premium-Pass…

Über den Pass in EA Sports FC 25

Der Season Seven Premium Pass kostete die Fans 500.000 Münzen im Spiel oder 1.000 FC-Punkte (was ungefähr 10,- Euro ausmacht). Dieser Pass enthält 40 Stufen, darunter Belohnungen Ultimate Team Packs, Evolutions, Kosmetikartikel und Spielergegenstände. Zu diesen Spielergegenständen gehört ein 96 bewerteter Immortal Icon Franck Ribery-Gegenstand. Ein Retro-Kenny Lala, TOTS Honorable Mentions Dries Mertens, TOTS Flashback Lisandro Martinez und TOTS Flashback Federico Chiesa sind alle Teil des Battle Pass. In einer Änderung von früheren Pässen werden auch Spielerpakete handelbar sein, während die meisten Packs in Saisonpässen bisher nicht handelbar waren.

Eine kostenlose Saisonkarte wird auch gleichzeitig mit der kostenpflichtigen Version ausgeführt. EA Sports FC 25, was ja ehemals die FIFA-Serie war, hat seit mehreren Jahren Saisonpässe angeboten, aber dies ist das erste Mal, dass EA eine kostenpflichtige Version anbietet. Im Gegensatz zu einigen Battle-Pässen bietet der EA Sports FC Premium Pass keine virtuelle Währung als Teil des Passes an. Einige Spiele tun dies als eine Methode, um den nächsten Pass zu „verdienen“, was bedeutet, dass ein Spieler, solange er den Kampfpass beendet, den nächsten mit der virtuellen Währung kaufen kann, die er mit diesem Pass verdient hat. Abwarten, was sich der Konzern da einfallen lassen hat…