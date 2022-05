Erster Umbrella Academy Staffel 3 Trailer läutet den Start am 22.6.2022 ein

Vanya, Number 5, Luther und Co kehren demnächst mit einer neuen Staffel zurück ins Netflix-Programm – in genau einem Monat startet die dritte Staffel, die nun von Netflix mit einem ersten offiziellen Umbrella Academy Staffel 3 Trailer eingeläutet wird. Eines kann ich euch vorab verraten, wieder steht das Universum auf der Kippe und die Umbrella Academy ist wieder mal am “Arsch”. Seht selbst!

Worum geht’s in Umbrella Academy Staffel 3?

Nachdem sie den Weltuntergang von 1963 abgewendet haben, reisen die Mitglieder der Umbrella Academy im Glauben, dass sie die ursprüngliche Apokalypse verhindert und die Zeitachse ein für alle Mal wiederhergestellt haben, zurück in die Gegenwart. Nach einem Moment des Feierns stellen sie jedoch fest, dass die Dinge nicht ganz so sind wie bei ihrer Abreise. Sie treffen auf die Sparrow Academy. Deren Mitglieder haben Köpfchen und Stil, sind jedoch eiskalt. Zwischen ihnen und den Mitgliedern der Umbrella Academy kommt es gleich zu einem brutalen Zusammenstoß – der jedoch ihr geringstes Problem zu sein scheint. Neben Herausforderungen, Verlusten und Überraschungen muss sich die Umbrella Academy nämlich auch mit einer unbekannten Bedrohung auseinandersetzen, die verheerende Schäden im Universum anrichtet (und die sie möglicherweise selbst verursacht haben). Jetzt benötigen sie die Hilfe der neuen – und womöglich besseren – Familie ihres Vaters, um auszubügeln, was sie mit ihrer Ankunft verursacht haben. Werden sie zu ihrem Leben vor der Apokalypse zurückfinden oder steckt hinter dieser neuen Welt mehr als nur ein kleines Problem in der Zeitachse?

Start-Termin

Wie eingangs erwähnt, startet die dritte Staffel am 22. Juni dieses Jahres auf Netflix.