Erster Stranger Things Season 4 Trailer veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans der US-amerikanischen Science-Fiction-Mysteryserie Stranger Things – Netflix veröffentlichte nun den ersten Stranger Things Season 4 Trailer, den ich euch gerne hier und jetzt vorstellen möchte. Im Trailer, der rund eine Minute Inhalt bietet, sehen wir eine Art Labor, in dem offenbar Versuche an Kindern vorgenommen werden. Auch Elfi scheint vor Ort zu sein und ihre eigene Isolationszelle zu haben. Offenbar bekommen wir in der neuen Staffel mehr Einblicke in Elfis Vergangenheit. Seht selbst. Viel Spaß damit!