Erster Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans von Miles Morales – nach dem Debüt in Marvel’s Spider-Man A New Universe und dem PlayStation-Spielableger kehrt der für viele wohl sympathischste Spider-Man nächstes Jahr mit Spider-Man: Across the Spider-Verse zurück auf die Kinoleinwand. Als internationales Filmrelease wird der 7.10.2022 angegeben. Als Einstimmung darauf veröffentlichte Sony Pictures vor wenigen Stunden einen ersten Trailer, der extrem gut beim Publikum ankommt. Wie gefällt er euch?