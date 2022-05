Erster Haus des Geldes: Korea Trailer macht Lust auf mehr

Wie wir wissen, wurde das letzte Kapitel von Haus des Geldes mit dem Überfall auf die Zentralbank von Spanien zugeschlagen, doch die Fans von Haus des Geldes müssen nicht den Kopf in den Sand stecken – Netflix lässt das Erfolgsfranchise nicht sterben und präsentiert in wenigen Wochen ein Spin-off, das in Korea spielt. Um hier einen ersten Eindruck zu gewinnen, veröffentlichte Netflix einen ersten Haus des Geldes: Korea Trailer, der definitiv Lust auf mehr macht.

Was erwartet euch?

Die koreanische Neuauflage spielt in einem fiktionalen Wirtschaftsraum, in dem die koreanische Halbinsel wiedervereinigt ist. Neben dieser interessanten und spannenden Ausgangslage sorgt natürlich auch die erstklassige Besetzung für Aufregung, deren Namen sich an die Originalserie anlehnen: Professor (Yoo Ji-tae), Berlin (Park Hae-soo), Tokio (Jun Jong-seo), Moskau (Lee Won-jong), Denver (Kim Ji-hun), Nairobi (Jang Yoon-ju), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) und Oslo (Lee Kyu-ho).