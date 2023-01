Erhellende Preisschnäppchen bei tink mit Philips, WiZ, Hombli und Nano

Mit dem Connected-Home-Provider tink, lassen sie selbst den dunkelsten Weg hell erstrahlen und sorgen mit Top-Deals von Philips, Ledvance, Hombli u.v.m. zudem auch noch für maximale Energie-Effizienz. Mit Top-Deals der Premium Marken Philips, WiZ, Hombli und Nanoleaf zeigt der Smart-Home-Pionier tink, dass selbst der dunkelste Weg mit smarten Licht-Lösungen hell erstrahlen kann. So wird für aufregende Lichterlebnisse in den eigenen vier Wänden gesorgt und zeitgleich den steigenden Energiepreisen der Kampf angesagt.

Der leuchtende Wegweiser

Mit dem Hombli Smart Pathway Light Starterkit kann jeder noch so dunkle Pfad erleuchtet werden und das ganz nach Geschmack. Das 6er-Set begeistert mit dimmbaren Lichterlebnissen in 16 verschiedenen Farben. Mit der einfachen Installation sowie Bedienung kann ein stimmungsvoller Eingangsbereich geschaffen werden. Über die Hombli-App gesteuert reagieren die Lichter auch auf Sprachbefehle und garantieren einen sicher beleuchteten Weg nach Hause.

tink-Tipp: Das Hombli Smart Pathway Light Starter Kit – Smarter Wegeleuchten 6er-Set ist ab sofort und zum aktuellen Bestpreis am Markt um nur 239,95 Euro (statt 359,90 Euro) auf tink.at verfügbar.

Wie ein Stern am Himmel

Die Philips Hue Perifo Basis-Set 3er-Pendelleuchte versorgt das traute Heim mit bunten Farb-, sowie klassischen Weißtöne und. erleuchtet den gesamten Raum in prächtigen Nuancen. So lässt sich jeder Abend gemütlich ausklingen, denn das smarte Licht kann problemlos via App gedimmt werden. Und sollte man doch den Drang zur Veränderung verspüren, kann die Höhe der Leuchten einfach angepasst werden. Zum ein- oder ausschalten muss man nicht einmal aufstehen. Von der Couch aus kann dies mit dem Sprachbefehl „Schalte meine Philips Hue Perifo Leuchte ein/aus“ bequem erledigt werden.

tink-Tipp: Die Philips Hue Perifo Basis-Set 3er Pendelleuchte ist ab sofort und zum aktuellen Bestpreis am Markt um nur 555,00 Euro (statt 649,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Lichterlebnis für Zuhause

Mit der WiZ Hero Tischleuchte erstrahlt jeder Raum farbenfroh und gemütlich. Die Lampe passt perfekt in das moderne Interieur. Ob am Couchtisch oder auf dem Nachtkästchen, die Tischleuchte verteilt ihr Licht gleichmäßig im Raum und spendet so angenehme Lichtnuancen, die mit den diversen Wohlfühlfunktionen in der WiZ App spielerisch an den Tagesverlauf angepasst werden können. Helles Licht unterstützt dabei, die Konzentration während der Arbeit zu halten. Warmes Licht hilft beim Entspannen und Einschlafen am Abend. The choice is yours!

tink-Tipp: Die WiZ Hero Tischleuchte Tunable Farbig Portable ist ab sofort um nur 59,99 Euro auf tink.at verfügbar.

Eine Nordlicht-Atmosphäre

Mit den Nanoleaf Light Panels entsteht jedes Mal eine neue Atmosphäre. Die verschiedensten Lichtmöglichkeiten verwandeln jedes Wohnzimmer in ein Lichtparadies. Die LED-Panels synchronisieren mit Musik und schaffen so ein wahres Lichterlebnis. In Kombination mit dem Google Nest Hub können die Nanoleafs via Sprachbefehl gesteuert werden, während der Hub als Helferlein auch die passende Musik abspielen kann. Ein Must-have für jedes Smart Home.

tink-Tipp: Das Nanoleaf Shapes Triangles Starter-Kit – 9er-Pack + Google Nest Hub ist ab sofort und zum aktuellen Bestpreis am Markt um nur 209,95 Euro (statt 299,98 Euro) auf tink.at verfügbar.