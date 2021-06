EPOS stellt Plug-and-Play-Streaming-Mikrofon B20 vor

Mit dem EPOS B20 richtet sich der Hersteller an alle Content Creators. Lest hier, was euch mit diesem Gerät erwartet!

Über das EPOS B20

Die Premium-Audiomarke EPOS stellt das Broadcast-Mikrofon B20 vor. Es wurde speziell für Gamer, Streamer und Content Creators entworfen, die ihre Audioaufnahmen auf das nächste Level heben wollen und Mikrofon-Audio in Studioqualität bevorzugen. Als Teil der nächsten Generation an Premium-Peripheriegeräten von EPOS liefert das B20 kompromisslos kristallklare Aufnahmen in Studio-Aufnahmequalität mit problemloser, kompatibler Plug-and-Play-Funktion (PC, PS4, Mac) verpackt in einem eleganten, schlanken Design.

Um die Funktion und Vielseitigkeit des B20 zu erweitern, verfügt das Mikrofon über integrierte Audioregler, die durch leicht zugängliche Tasten für Lautstärke, Verstärkung und Stummschaltung vollständige Kontrolle über den Sound bieten. Während des Betriebs zeigen leuchtende LEDs an, ob das Mikrofon aktiv oder stummgeschaltet ist. Zusätzlich verfügt das B20 über eine Kopfhörerbuchse, die das Mithören der Stimme in Echtzeit und das Abmischen von Game-Audio ermöglicht.

Mehr zum Streaming-Mikrofon

„Das B20 ist ideal für Spieler, die die Qualität ihrer Aufnahmen, Übertragungen und Audiokommunikation verbessern wollen. Wir sind stolz darauf, Produkte zu entwickeln, die Menschen vollständig in Spiele eintauchen lassen und das B20 hält dieses Versprechen“, so Maja Sand-Grimnitz, sie ist Director Global Marketing Gaming bei EPOS. Übrigens, mit der EPOS Gaming Suite-Software lassen sich eine Reihe an Einstellungen wie etwa Rauschunterdrückung, Equalizer, Hall und noch mehr vornehmen.

Vier unterschiedliche Aufnahmemodi – Niere, Stereo, Acht (bidirektional) und Kugel (omnidirektional) – passen das Gerät zudem perfekt an euer Setup an. Mit einer Gewindegröße von 3/8 Zoll lässt sich das Mikrofon auch ganz unkompliziert mit einem Gelenkarm verbinden und bietet so eine Reihe von zusätzlichen Positionierungsoptionen. Das EPOS B20 Mikrofon ist ab sofort online unter eposaudio.com/gaming und bei ausgewählten Händlern zu einer UVP von 199 Euro erhältlich. Was haltet ihr davon?