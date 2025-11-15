Endlich ein Horizon-MMO: Horizon Steel Frontiers angekündigt

NCSoft hat Horizon Steel Frontiers angekündigt, ein neues MMORPG, das auf Sonys Horizon-Franchise basiert. Es kommt für PC und Mobilgeräte!

Über Horizon Steel Frontiers

Das auf der G-Star 2025 angekündigte Spiel wird in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Horizon-Entwickler Guerrilla entwickelt. Das Spiel ist für Handy und PC über die Purple-App von NCSoft geplant. „Das Spiel entführt euch in die Lande der Maschinenjäger, die als die Deadlands bekannt sind, baut auf Horizons charakteristischem Jagd-Action-Gameplay auf und führt fortschrittliche MMORPG-Systeme ein, die tiefgreifend anpassbare Kämpfe und umfangreiche Spielerfreiheit bieten“, heißt es in einer Beschreibung für das Spiel. Klingt spannend!

Für das kommende MMO wurde kein Veröffentlichungsdatum angegeben, und es gibt derzeit keinen Platzhalter für eine PlayStation-Version des Spiels, was das erste Mal ist, dass das Horizon-Franchise auf seiner Debütplattform fehlt. Seit Beginn des Horizon-Franchise im Jahr 2017 hat Guerrilla Horizon Zero Dawn, Zero Dawn: The Frozen Wilds, Horizon Forbidden West, Horizon: Call of the Mountain, Horizon Forbidden West: Burning Shores und Lego Horizon Adventures veröffentlicht. Seht hier das erste Bildmaterial zu Horizon Steel Frontiers!