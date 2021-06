Endless Dungeon Gameplay Trailer veröffentlicht

Worum geht es in Endless Dungeon?

Aber worum geht es denn nun in diesem besagten Rogue-Lite-Space-Action-RPG mit Strategie-Elementen? Die Amplitude Studios sind in der Branche grundsätzlich für ihre Games Endless Space 1 und 2, Endless Legend, sowie Dungeon of the Endless bekannt. Zuletzt wurde auch das Strategie-Spiel Humankind für später im Jahr angekündigt. Ihr neuestes Werk ist nun – wie auch der Name schon vermuten lässt – wieder im Dungeon-Universum angesiedelt.

In ebenjenem Universum gibt es also eine längste Zeit verlassene Raumstation, die als Handlungsort dient. Von einem aktuell 12 Charaktere umfassenden Roster können wir uns einen Helden aussuchen und uns zusammen mit 2 anderen Kollegen in die Schlacht stürzen. Das Ziel: unseren wertvollen Kristall in der Station gegen eine nie endende Welle an spawnenden Monstern zu verteidigen … oder beim Versuch dabei zu sterben.