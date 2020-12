Endless Dungeon für alle Plattformen angekündigt

Bei den Game Awards 2020 wurde erstmals das neues Rogue-Lite-Game Endless Dungeon angekündigt. Dieses neue Projekt der Entwickler Amplitude Studios erscheint im nächsten Jahr für alle aktuellen Plattformen (Playstation, Xbox, Nintendo Switch und für den PC). Zwar wurde zum heutigen Tag noch kein offizielles Release-Datum bekannt gegeben, wenn man dem Steam-Shop aber Glaube schenken darf, dürfte der Titel noch im ersten Quartal 21 auf den Markt kommen.

Worum geht’s in Endless Dungeon?

Aber worum geht es denn nun in diesem besagten Rogue-Lite-Space-Action-RPG mit Strategie-Elementen? Die Amplitude Studios sind in der Branche grundsätzlich für ihre Games Endless Space 1 und 2, Endless Legend, sowie Dungeon of the Endless bekannt. Zuletzt wurde auch das Strategie-Spiel Humankind für nächstes Jahr angekündigt. Ihr neuestes Werk ist nun – wie auch der Name schon vermuten lässt – wieder im Dungeon-Universum angesiedelt.

In ebenjenem Universum gibt es also eine längste Zeit verlassene Raumstation, die als Handlungsort dient. Von einem aktuell 12 Charaktere umfassenden Roster können wir uns einen Helden aussuchen und uns zusammen mit 2 anderen Kollegen in die Schlacht stürzen. Das Ziel: unseren wertvollen Kristall in der Station gegen eine nie endende Welle an spawnenden Monstern zu verteidigen … oder beim Versuch dabei zu sterben.

Viel mehr wissenswertes konnte man vom unten verlinkten Video von den diesjährigen Game Awards oder der offiziellen Website des Spiels bisher noch nicht herausfiltern. Bis zum Release wird sich das aber hoffentlich noch ändern. Wenn das der Fall ist, erfahrt ihr es natürlich hier bei Beyond Pixels als Erstes.