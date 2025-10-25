Elden Ring: Tarnished Edition (Nintendo Switch 2) erscheint erst 2026

FromSoftware gab am Donnerstag bekannt, dass Elden Ring: Tarnished Edition auf „irgendwann im nächsten Jahr“ verschoben wird.

Warten auf Elden Ring: Tarnished Edition

Das Studio stellt fest, dass, während die Entwicklung auf dem Nintendo Switch 2-Port „von ganzem Herzen in Richtung Veröffentlichung fortgesetzt wird“, FromSoftware „beschlossen hat, den Start auf 2026 zu verschieben, um Zeit für Leistungsanpassungen zu haben“, so ein Beitrag auf X vom Elden Ring-Konto. „Wir entschuldigen uns bei den Spielern, die sich auf das Spiel freuen, und danken Ihnen für Ihre Geduld und Unterstützung.“ Es ist übrigens nicht völlig überraschend, dass die Elden Ring: Tarnished Edition wegen Leistungsoptimierung verschoben wird. Denn Hands-on-Berichte von der gamescom 2025 im August zeichneten ein weniger als herausragendes Bild des Switch 2-Ports. Es gab Ruckler und andere grafische Problemen, wenn ihr nicht gerade nur still gestanden seid.

Die Nintendo Switch 2 ist als Portmaschine für Spiele geeignet, die die ursprüngliche Switch nicht bewältigen konnte. Es startete mit Spielen wie Split Fiction und Cyberpunk 2077, die sehr gut liefen und als früher Indikator dafür dienten, wozu die Switch 2 fähig ist. Star Wars Outlaws ist letzten Monat auf Switch 2 gelandet und ist auch ein großartiger Port, der sich auf Nintendos Hardware behauptet. Elden Ring: Tarnished Edition wird etwas mehr Zeit brauchen, um im Spieleentwicklungsofen zu backen, um an einen ähnlichen Ort wie diese Ports zu kommen. Es wird irgendwann im Jahr 2026 veröffentlicht und wird das Basisspiel sowie die Shadow of the Erdtree-Erweiterung enthalten. Aber wie heißt es so schön: Lieber ein bisschen länger warten als ein katastrophaler Start!