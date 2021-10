Far Cry 6 Test: Guerillakampf Einsteigerkurs

Tauche in Far Cry 6 in die adrenalingeladene und chaotische Welt einer modernen Guerilla-Revolution ein. Nutze ein selbstgebasteltes Arsenal an Waffen, freunde dich mit verrückten Tieren an und verbünde dich mit weiteren Rebellengruppen, um den erbarmungslosen Diktator eines unterdrückten tropischen Paradieses zu stürzen. Ob das Spiel eine gelungene Weiterentwicklung ist oder doch nur von den Vorgängern kopiert, erfahrt ihr hier in meinem Far Cry 6 Test.

Wo geht´s diesmal hin?

Im Herzen der Karibik liegt Yara, eine Insel auf der die Zeit stehengeblieben ist. El Presidente alias Antón Castillo hat eine Vision, seine Nation mit einem neu erforschtem Krebsmedikament zu ihrer früheren Pracht zu führen. Um dieses Ziel zu erreichen unterdrückt, versklavt und vergiftet er die yaranische Bevölkerung. Hauptfigur Dani Rojas (nein… nicht der charismatische Stürmer aus der Serie Ted Lasso) will eigentlich aus der Krisensituation fliehen, jedoch verläuft die Flucht nicht nach Plan. Sie trifft auf die Libertad, eine Revolutionsgruppe welche die Castillo Diktatur unterbinden will. Nun als Guerilla-Kämpferin, die sich als neues Ziel gesetzt hat ihre Heimat und deren Bevölkerung aus den diabolischen Fängen zu befreien, vereint sie sich mit der Gruppe und sucht in ganz Yara verbündete.

El Presidente Diabólico

Antón Castillo ist ein perfekter Gegenspieler, nicht um sonst wird dieser von Giancarlo Esposito, dem Schauspieler der für seine Antagonisten-Besetzungen berühmt ist, verkörpert. In seinen Augen sieht man, dass er zehn Schritte voraus denkt und jedes einzelne Wort wirkt so einschüchternd als ob es das Letzte sein könnte was man zu hören bekommt. Er plant seine Vision vom Paradies mit allen erdenklichen Mitteln zu verwirklichen und schreckt nicht davor zurück seine eigenen Leute dafür zu opfern. Mit Sohn Diego pflichtbewusst an seiner Seite, ist die Zukunft von Yara fest in ihren Händen. Diego wird so erzogen, dass er Yara exakt so wie sein Papá weiterführen kann. Antón lässt den Kleinen niemals aus den Augen und somit schmiedet er sich seinen perfekten Nachfolger zurecht. Seine Visionen und Wahnvorstellungen treiben ihn voran und nichts kann ihn stoppen… oder vielleicht doch?

Viva la Revolution!

Das Castillo Regime stürzen wir natürlich nicht im Alleingang. Auf unserem Weg lernen wir ein vielseitiges Ensemble an Charakteren kennen. Clara García und Juan Cortez sind unsere Hauptverbündeten der Libertad-Gruppe. Sie haben Guerilla-Erfahrung, Insiderwissen und kennen die Mitglieder sowie Schwachpunkte der korrupten Regierung. Doch was wäre so ein Aufstand gegen die Staatsgewalt ohne tierische Amigos? Im direkten Kampf gegen Antóns Soldaten assistieren uns Dackel Chorizo, Kampfhahn Chicharrón und Krokodil Guapo. Diese und weitere Amigos begleiten uns auf unserer Mission, sodass wir nicht alleine durch die Weiten Yaras streifen müssen.