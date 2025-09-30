Ein Hogwarts Legacy, nur für Der Herr der Ringe? Ja bitte!

Fans von Der Herr der Ringe mussten schon einiges mitmachen, wie die letzten offiziellen Games zeigten. Kommt nun ein Hogwarts Legacy (immerhin ein Riesen-Titel) im LOTR-Gewand?

Ein Ringe Legacy, bitte

Seien wir ehrlich: Es gab viele Höhen und Tiefen in der Welt der Herr der Ringe-Videospiele. Nehmen wir zum Beispiel einige der Film-Spiele aus den frühen 2000er Jahren. Die zwei Türme und Die Rückkehr des Königs sind beide ausgezeichnete Action-Hack-n-Slash-Titel, die verdientermaßen einiges an Erfolg einbrachten. In der modernen Ära gab es wiederum einige Tiefs: Besonders Gollum blieb in Erinnerung (das kostete das Studio dahinter sogar das Leben), und im Juli wurde Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game als gemütlicher Lebenssimulator veröffentlicht. Allerdings hat der noch einiges vor sich, um zu einem guten Game zu werden. Es gab aber auch einige gute Veröffentlichungen, insbesondere die Shadow of Mordor– und Shadow of War-Spiele.

Trotz des schlechten Empfangs von Gollum und Tales of the Shire gibt es noch mehr Herr der Ringe-Spiele in Arbeit, und wir könnten eher früher als später von ihnen erfahren. Wie Insider Gaming berichtet, befindet sich das Spiel schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung. Eine offizielle Ankündigung wird bereits nächste Woche erwartet. Eine teilweise Finanzierung erfolgt durch das Abu Dhabi Investment Office. Die Embracer Group, Revenge und andere Studios sind Berichten zufolge an dem Projekt beteiligt. Die Embracer Group erhielt 2022 die Rechte an der Herr der Ringe-IP. Das weltberühmte Franchise ist eine von vielen Franchise-Lizenzen und Spielestudios, die Embracer besitzt, darunter THQ Nordic, Crystal Dynamics und mehr. Mal sehen, ob es ein Hogwarts Legacy-like geben wird!