Ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Die Esperto Caffè Dark Red

Wer seine Liebsten heuer mit einem schicken und gleichzeitig praktischen Weihnachtsgeschenk überraschen möchte, wird mit dem Tchibo Vollautomaten Esperto Caffè in der limitierten Farbausführung Dark Red fündig. Die dunkelrote Maschine sorgt nicht nur für einen optischen Hingucker, sondern auch für unzählige Genussmomente, und zwar das ganze Jahr hindurch.

Der kompakt designte Vollautomat bereitet per Knopfdruck Espresso oder Caffè Crema zu. Mit nur einem Klick auf die neue Doppio-Taste kann man gleich zwei Espressi oder Caffè Crema, oder aber die doppelte Getränkemenge zubereiten. Das hochwertige Kegelmahlwerk des Esperto Caffè 1.1. mahlt die Kaffeebohnen je nach ausgewählter Mahlgradeinstellung ganz frisch. Das Touchdisplay lässt sich einfach bedienen, die Wassermenge ist programmierbar und der Betrieb sehr leise. Durch die herausnehmbare Brüheinheit gestaltet sich die Reinigung der Maschine extrem einfach, auch das Entkalken geht schneller.

Die limitierte Winterfarbe Dark Red des Kaffeevollautomaten Esperto Caffè ist ab sofort im Online Shop auf tchibo.at sowie in allen Tchibo Filialen (sobald diese wieder geöffnet sind) um 249 Euro erhältlich. Wir haben die Esperto Caffè bereits unter die Lupe genommen und verraten euch hier, was sich der Vollautomat in unserem Praxistest geschlagen hat.