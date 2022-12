Demon Slayer To the Swordsmith Village geht ab 3.2.2023 auf World Tour

Die Saga von rund um Tanjiro kehrt mit dem Film Demon Slayer To the Swordsmith Village und dessen Premiere auf einer World Tour in einer Vielzahl von Ländern und Regionen ins Kino zurück.

Crunchyroll kündigte nun voller Stolz und Freude an, dass der Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- demnächst im Kino zu sehen sein wird. Noch vor Bekanntgabe des Starttermins des Films wird am 26. Februar 2023 eine Premiere in Berlin veranstaltet, bei der Filmproduzent Yuma Takahashi anwesend sein wird. Der neue Film wird aus den Episoden 10 und 11 des Entertainment District Arc, der für seine rasanten Actionszenen und herzzerreißende Story hochgelobt wurde, sowie der ersten Episode des nächsten Arcs, Swordsmith Village Arc, bestehen. Um ein überwältigendes Kinoerlebnis zu schaffen, haben alle Inhalte ein neues Gewand in 4K und neu abgemischte Musik erhalten!

Nach der Vorführung in Japan am 3. Februar 2023 wird der Film in mehr als 80 Ländern und Regionen weltweit auf eine außergewöhnliche World Tour gehen.