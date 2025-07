EET stellt seinen SolMate 3 vor: Größer, klüger, nützlicher!

Die EET – Efficient Energy Technology GmbH hat mit dem SolMate 3 einen noch stärkeren und klügeren Stromspeicher im Sortiment!

Über den EET SolMate 3

Ein guter Start, um sich über das Produkt zu informieren, könnte unser Testbericht des cleveren SolMate aus dem Jahre 2024 sein. Damals hieß es: „EET bringt mit dem SolMate ein hervorragendes System für alle ins Spiel. Für alle geeignet deswegen, weil es leicht anzuschließen, einfach zu betreiben ist und weder viel Konfiguration noch Platz braucht. Es benötigt auch keinerlei Bürokratie, da ihr bis zu 800 Watt ohne Anmeldung und dergleichen für den Hausgebrauch einspeisen dürft! Habt ihr also den Platz für die Solar-Paneele am Zaun, am Balkon, auf der Terrasse oder auf dem Dach, ist die Investition in einen solchen PV-Speicher ein No-Brainer. Vor allem bei uns, wo es regelmäßig zu Stromausfällen kommt, ist es ein Segen, sich hier auf die Überbrückung verlassen zu können. Natürlich ist der Wert einer solchen Anlage an sonnigen Tagen am höchsten. Mit mehreren Paneelen lässt sich dies weiter optimieren.“

Jetzt geht das Unternehmen hinter dem Produkt allerdings einen großen Schritt weiter: EET aus Graz stellt voller Stolz seinen neuesten Speicher für den Heimgebrauch vor. Der SolMate 3 (zur offiziellen Website) wurde speziell für die effiziente Nutzung und Speicherung bei Balkonkraftwerken, entwickelt. Es ist der erste und bislang einzige Speicher, der sich direkt in die Steckdose einstecken lässt und sofort ohne aufwendige Installation oder zusätzliche Hardware die Stromversorgung steuern kann. Möglich ist dies durch die patentierte SolBrain-Technologie mit der eine automatische, intelligente Erfassung des Stromverbrauchs möglich ist und so eine bedarfsgerechte Einspeisung sichergestellt wird. Das Gerät wurde vollständig in Europa entwickelt und erfüllt höchste Standards für Qualität, Effizienz und Sicherheit sowie maximale Anpassbarkeit für Haushalte in ganz Europa.