EdeR FriDa: YouTube-Serie „Hey, da kommt TaNte FriDa!“ startet am Heiligen Abend
Am 24. Dezember ist es so weit: Um 10:00 Uhr launcht die erste Folge der brandneuen Kinderserie „Hey, da kommt TaNte FriDa!“ auf YouTube. Hinter dem Projekt steht das Familienhotel EdeR FriDa der The Eder Collection, das damit den verspielten und kreativen Geist in die digitale Welt tragen.
Die Hauptfigur ist Fridolina Paprika Viktoria von Wiese, besser bekannt als TaNte FriDa. In ihrem ersten Abenteuer, „Tante Frida, die erste Frau am Mond“, erzählt sie von kosmischen Kratern, tanzenden Astronaut:innen und sprechenden Mondkeksen. Aber keine Sorge, das ist erst der Anfang! Frida hat noch viiiiele weitere Geschichten im Gepäck.
An alle Fans und neugierigen Kinder: verpasst diese Mondlandung nicht! Schnallt euch an und abonniert den YouTube-Kanal, wo ihr die Rakete starten sehen dürft.
Neue Zimmerwelten im EdeR FriDa
„Hollaridi-hihihi!“, ruft Tante Frida, schlüpft in ihren glitzernden Raumfahreranzug, zieht den Reißverschluss bis zum Kinn und startet mit einem lauten „3… 2… 1… ABHEBEN“. Am 20.12.2025 kommt sie mit einem Koffer voller Farben, Kicherstaub und Glitzerglück mit neuen Zimmerwelten zurück ins EdeR FriDa.
- Nature (28m²): Baumhaus-Feeling & Holz soweit das Auge reicht, für kleine Waldentdecker und große Abenteuer.
- Nature XL (46m²): Ein ganzes Stück mehr Platz zum lümmeln und mit echtem Baumhaus-Feeling.
- Circus (33m²): Manege frei für kleine Artisten. Mit eigenem Kinderbereich für nächtliche Zirkusträume!
- Space (36m²): Große und kleine Raumfahrer landen und schaukeln sich in einer Ufo-Koje in den Sternenschlaf.
- Dachboden-Suite (50m²): Fridas Dachboden! Mit freistehender Badewanne, Sauna-Igluuuu auf der riesengroßen Terrasse und eigenem Kinderzimmer zum Kichern & Kuscheln!