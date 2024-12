ECOVACS zeigt Haushaltsreinigung in Perfektion – nicht nur an Weihnachten!

Der Haushalt ruft? ECOVACS bietet eine Lösung, die diese Aufgaben nahezu unsichtbar macht und damit mehr Raum für Besinnlichkeit schafft.

Über die ECOVACS-Saugroboter

Mit den intelligenten Saug- und Wischrobotern der DEEBOT-Serie steht die Weihnachtszeit 2024 ganz unter dem Motto „Time for Christmas“ – mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Modelle, wie der ECOVACS-Bestseller DEEBOT T30 PRO OMNI, der DEEBOT X5 OMNI mit adaptiver Kantenreinigung und 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion, der DEEBOT N30 PRO OMNI (hier geht’s zu unserem Testbericht) und der vielseitige DEEBOT T30S COMBO COMPLETE zeigen, wie Haushaltsreinigung in Perfektion aussieht. Die smarten Haushaltshelfer kümmern sich automatisiert und effizient um die Bodenreinigung, während die Nutzer Zeit für Familie, Freunde und festliche Genussmomente gewinnen.

DEEBOT T30 PRO OMNI – Funktionalität in Perfektion

Der DEEBOT T30 PRO OMNI besticht nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch durch seine vielseitigen Funktionen. Die kompakte Mini OMNI-Station übernimmt die automatische Reinigung und Trocknung der Wischmopps sowie die Entleerung des Staubbehälters. Der integrierte YIKO-Sprachassistent und die intelligente Navigation ermöglichen eine einfache Bedienung und gründliche Reinigung – selbst in verwinkelten Räumen. Mit diesem Helfer (gerade könnt ihr sparen!) bleibt mehr Zeit für ausgedehnte Spaziergänge im Schnee oder gemütliche Stunden bei Kerzenschein.

DEEBOT X5 OMNI – perfekte Sauberkeit bis an den Rand

Der DEEBOT X5 OMNI (zur Amazon-Website) passt sich dank seiner D-Form perfekt an Wände und Ecken an und sein flaches Design ermöglicht die Reinigung unter Möbeln. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa und einer Anti-Tangle-Bürste entfernt er mühelos Schmutz und Staub. Die adaptive TruEdge™-Kantenreinigung sorgt dafür, dass der Wischmopp präzise an Kanten entlanggeführt und tief bis in jede Ecke kommt. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und hebt die Wischmopps auf 15 mm an. In der OMNI-Station entleert er den Staubbehälter und wäscht den Mopp mit 70°C heißem Wasser. Dank akkurater Mini-d-ToF-LiDAR Entfernungsmessung und KI-gestütztem Lernen navigiert er zuverlässig durch wechselnde Umgebungen. Perfekt für Haushalte, die nicht nur in der Weihnachtszeit strahlen möchten.

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE – die All-in-One-Lösung

Mit dem effizienten und kraftvollen DEEBOT T30S COMBO COMPLETE (auch er ist grade im Angebot) haben weder Tannennadeln an Boden noch verstaubte Regale eine Chance! Das Multitalent ist mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und seitlich ausfahrendem Wischmopp in der TruEdge™-Kantenreinigung ausgestattet, die für Sauberkeit bis an jede Kante und Ecke des Wohnraums sorgt. Zudem verhindert die ZeroTangle-Technologie, eine speziell entwickelte V-förmige antistatische Rollbürste, effektiv das Aufwickeln von Haaren. Ein kabelloser, vollwertiger Akkustaubsauger mit langer Power-Stielbürste, 4-stufiger Filterung und drei verschiedenen Aufsätzen und Bürsten macht den DEEBOT T30S COMBO COMPLETE zu einem verlässlichen Partner. Das duale Absaugsystem ermöglicht die automatische Entleerung für Saugroboter und Handstaubsauger.

DEEBOT N30 PRO OMNI – leistungsstark und kompromisslos

Der DEEBOT N30 PRO OMNI reinigt selbst schwer zugängliche Ecken und Teppiche dank einer starken Saugleistung von 10.000 Pa. Die innovative OMNI-Station übernimmt nahezu alle Wartungsaufgaben: Sie reinigt die Mopps mit 60°C heißem Wasser und trocknet sie mit 40°C heißer Luft. Zusätzlich kann ein separat erhältlicher Reinigungsstick, der sich während der Moppreinigung mit dem Wasser vermischt, für besonders hygienische Ergebnisse genutzt werden. Der DEEBOT entleert seinen Staubbehälter automatisch und navigiert sicher mit modernster LiDAR-Technologie. Dieses Modell bietet eine großartige Kombination aus Preis und Leistung, ideal für stressfreie Festtage.