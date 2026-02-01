ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: Saugroboter mit Station ohne Staubbeutel

Der DEEBOT X11 OmniCyclone markiert für ECOVACS eine neue Highend-Generation von Saug‑Wischrobotern.

Neuer Flaggschiff-Roboter mit PowerBoost

Sie soll die Leistung, KI und Komfort deutlich hochschrauben, aber wie genau? Mit dem DEEBOT X11 OmniCyclone bringt Ecovacs einen Premium-Roboter auf den Markt, der vor allem durch die neue PowerBoost-Technologie auffällt. Der Akku wird während der Reinigungsintervalle besonders schnell nachgeladen, sodass der Roboter bis zu 1.000 Quadratmeter quasi unterbrechungsfrei reinigen kann, selbst bei maximalen Einstellungen. Ein selbstoptimierender Algorithmus passt die Energieverwaltung dynamisch an und priorisiert, dass ein kompletter Reinigungsdurchgang abgeschlossen wird, ohne dass wir irgendwie eingreifen müssen.

Herzstück des Reinigungssystems ist die BLAST-Technologie mit einem 100-Watt‑Motor, einem Lüfter mit 45 Prozent größeren Schaufeln und einer Energiezelle der E‑Fahrzeug‑Klasse, die eine 1,6‑fach längere Batterielaufzeit verspricht. So erreicht der X11 einen Luftstrom von 18 Litern pro Sekunde und eine Saugleistung von bis zu 19.500 Pascal, was vor allem auf Teppichen für 140 Prozent mehr Feinstaubaufnahme und deutlich bessere Haarentfernung sorgen soll. Beim Wischen setzt ECOVACS auf den OZMO ROLLER 2.0 mit 3.800 Pa Anpressdruck – laut Hersteller 16‑mal höher als bei herkömmlichen Plattensystemen – und 200 Umdrehungen pro Minute für eine streifenfreie, kontinuierlich mit Frischwasser versorgte Bodenreinigung.

OmniCyclone-Station: Beutellos und sauber!

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist die OmniCyclone-Station mit PureCyclone-2.0-Autoentleerung, die komplett ohne Staubbeutel auskommt. Die zweistufige Zyklon-Trennung soll eine sehr hohe Staubabscheidung bei nur rund einem Prozent Saugkraftverlust nach einem Entleerungsvorgang ermöglichen und damit klassische Staubbeutel-Systeme ablösen. Für die Reinigung der Walze speichert ein schwebender Wasserbehälter 75 Grad heißes Wasser, in dem die Walze vollständig eintaucht, um Schmutz zu lösen; anschließend wird das Schmutzwasser separat abgeleitet, sodass keine Rückstände in der Station verbleiben. Zusätzlich setzt ECOVACS auf zwei abgestimmte Reinigungsmittel – eine Standard- und eine Hochleistungsformel –, zwischen denen die Station automatisch wechselt, um etwa Küchenfett oder Ketchup-Rückstände gezielt zu lösen und den Mopp mit der stärkeren Lösung gründlich zu waschen.

Im Alltag soll der X11 dank KI-Features möglichst wenig Aufmerksamkeit verlangen: Die AI Stain Detection 2.0 analysiert Art und Stärke von Verschmutzungen und passt Wischintensität, zusätzliche Durchgänge und Moppspülung entsprechend an. Die AIVI 3D 3.0 Omni-Approach-Technologie kombiniert Deep-Learning-Algorithmen, strukturierte Ausleuchtung und TruEdge-3D‑Sensorik, um Objekte präzise zu erkennen, Routen in Echtzeit anzupassen und Kanten sehr nah, aber sicher zu reinigen. Das TruePass Adaptive Klettersystem nutzt zwei mechanische Hebel mit griffigen Gummis, um Schwellen bis 2,4 Zentimeter und zusammenhängende Stufen bis 4 Zentimeter zu überwinden. Der Klettervorgang wird rein mechanisch beim Kontakt ausgelöst, ohne Verzögerung durch Bildanalyse. Die ZeroTangle-3.0-Technologie mit ARClean-Seitenbürste und Zyklon-Rollenbürste vermeidet Haarverhedderungen, ein V‑förmiges Bürstendesign und ein integrierter Spiralkamm „kämmen“ Haare aktiv aus, um Wartungsaufwand zu minimieren.

Agent YIKO und technische Eckdaten

Mit „AGENT YIKO“ führt ECOVACS einen bereits bekannten KI-Agenten in überarbeiteter Form ein, der Räume kartiert, Bodenbeläge sowie Bereiche mit Haustieraufkommen erkennt und daraus adaptive Reinigungspläne ableitet. Der Agent soll Routinen, Raumaufteilungen und Objektdichten auswerten, um Saugstärke, Wasserdurchfluss und Routenplanung in Echtzeit anzupassen und damit möglichst vorausschauend statt nur reaktiv zu agieren. Technisch setzt der DEEBOT X11 OmniCyclone auf dToF-Navigation, Teppicherkennung, einen 0,22‑Liter‑Staub- und Wasserbehälter, ein Gehäuse mit 353 × 351 × 98 Millimetern sowie einen 6.400‑mAh‑Akku mit rund 3 Stunden und 10 Minuten Ladezeit. Im Lieferumfang sind Roboter, Ladestation, eine Seitenbürste und das Benutzerhandbuch enthalten, bei uns wird das Modell online mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.099,- Euro gelistet. Wäre der etwas für euch?