ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Test: High-Class-Reinigung aus der Zukunft

Ihr müsst sie genau einmal anlernen (und selbst das wird so gut wie automatisiert erledigt), und fortan hält sich das Gerät entweder an einen von euch definierten Zeitplan, oder ihr gebt via Smartphone-App den Befehl. Besonders bequem: Dazu müsst ihr nicht mal zu Hause sein, sondern könnt das auch aus der Ferne erledigen! Somit ist es problemlos möglich, etwa gegen Mittag einen Besuch bei euch daheim zu vereinbaren und zeitgleich den Roboter loszuschicken. Ob er nur saugt, nur wischt oder beides, bleibt euch überlassen. Im Anschluss kehrt der Helfer dann auch wieder in seine Station zurück, entleert seinen Staubbehälter, wäscht die Wischmopps und lädt sich auf. Dann wartet er auf seine nächste Aufgabe – das klingt doch mal angenehm! Ein absoluter Premium-Vertreter dieser Kategorie tritt nun auf den Plan.

So gut wie alle von uns, die einen Haushalt verantworten, haben bereits irgendeine Art von Reinigungs-Helferlein im Inventar. Dazu zählen klassische Staubsauger mit Schlauch (die lauten), Stab-Staubsauger (die praktischen) und die Wischmopp-Stangen (die nassen). Diese manuellen Geräte haben aber alle eines gemein: Man muss sie händisch in Betrieb nehmen. Seien wir mal ehrlich: Am hygienischsten wäre es selbstverständlich, wenn Böden und auch generell der eigene Wohnraum täglich sauber gemacht werden würde. Aber so gut wie niemand nimmt sich die Zeit dafür, hat immer Lust darauf oder kann es sich überhaupt so richten. Und selbst wenn, stellt sich die Frage, ob diese wiederkehrenden und doch sehr eintönigen Arbeiten die oberste Priorität im jeweiligen Lebensabschnitt genießen. Genau hier fügen sich dann die Saugroboter diversester Unternehmen nahtlos ein.

Was für ein erster Eindruck!

Beim ersten Auspacken des ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI wird sofort klar, dass es sich um ein Premium-Produkt handelt. Die OMNI-Station ist beeindruckend groß und hochwertig verarbeitet – mit Abmessungen von 45,8 × 42,6 × 57,8 cm benötigt sie zwar etwas Platz, integriert sich aber durch ihr elegantes Design gut in den Wohnraum. Die matte Oberfläche verleiht der Station einen edlen Gravity Design-Look und ist zudem recht unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Sehr edel steht die schwarze Station da, das setzt sich dann aber auch beim Saugroboter fort. Dieser kommt in einem schlanken Design daher und ist mit hochwertigen Materialien verarbeitet. An der Front seht ihr die Kameras und Sensoren für die AIVI 3D-Objekterkennung, und oben lässt sich ein magnetischer Deckel ganz leicht abnehmen. So kommt ihr neben der Steuerung auch zum Ein/Aus-Schalter.

An der Unterseite seht ihr zwei gummierte Räder für den Antrieb, ein frei drehbares Rad für die Stabilität, eine Seitenbürste zum Schmutzsammeln sowie die Hauptbürste, die gleichzeitig alles einsaugt. Am hinteren Ende des Geräts befindet sich dann die vorhin angesprochene OZMO ROLLER-Walze, die sowohl anhebbar als auch ausziehbar ist. Flexibel von oben bis unten! Was ebenfalls auffällt, ist das durchdachte Design der OMNI-Station: Die separaten Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sind leicht zugänglich, der Griff ist geräumig und angenehm, und der Staubbeutel lässt sich mit einem Handgriff wechseln. Diese Benutzerfreundlichkeit zieht sich durch das gesamte Produkt – ECOVACS hat offensichtlich viel Wert auf Alltagstauglichkeit gelegt. Doch wie schlägt sich der DEEBOT X9 PRO OMNI in der Praxis? Widmen wir uns der Einrichtung!

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI: Die Inbetriebnahme

Wie es sich für ein modernes Smart-Gerät gehört, erfolgt die Einrichtung des DEEBOT X9 PRO OMNI über die zugehörige ECOVACS HOME App, die für iOS und Android verfügbar ist. Habt ihr die OMNI-Station in eurem Heim platziert, gilt es nur noch, alles ans Stromnetz zu bringen. Der Saugroboter in der Station schaltet sich dann mit ein, sofern ihr den Ein/Aus-Schalter auf I statt O gestellt habt. Dann erledigt die App am Smartphone das so gut wie von selbst: Nach dem Download wird der neue Roboter (wenn eingeschaltet) sofort erkannt, und ihr werdet dann im Anschluss durch den Einrichtungsprozess geführt. Nach der Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) geht es um die wichtigen Dinge, wie den Namen des Produkts oder diverse Einstellungen. Aber bevor das alles wirklich Sinn macht, solltet ihr eine Karte eures Zuhauses anfertigen lassen.

Denn klarerweise will der Saugroboter als erstes die Kartierung hinter sich bringen. Bei dieser Erkundungsfahrt saugt er noch nicht, sondern erstellt lediglich eine detaillierte Karte der Räumlichkeiten. Der DEEBOT X9 PRO OMNI navigiert dabei präzise durch alle Wohnräume, bei denen ihr die Türe offen gelassen habt. Selbst in der Nacht funktioniert das einwandfrei, da er dann einfach seine „Stirnlampe“ an der Front aktiviert und so sich wieder zurechtfindet. Nach der abgeschlossenen Kartierung kehrt er selbstständig zur OMNI-Station zurück. Die erstellte Karte in der App war beeindruckend detailliert und die automatische Raumeinteilung erstaunlich akkurat. – noch besser als beim vergleichbaren Mitbewerb von Narwal (hier geht’s zum Testbericht). Natürlich lässt sich diese Einteilung in der App noch manuell anpassen und verfeinern, bevor es an die eigentliche Reinigung geht.

Die erste Reinigung

Premium hier, Premium da – ich wollte herausfinden, ob der ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI seinen Vorschusslorbeeren gerecht wird. Also habe ich sowohl die Kartierung als auch die erste Reinigungsfahrt mitten in der Nacht gemacht, mit Türen, die nicht ganz geschlossen waren und herumliegenden Gegenständen. Mit einem sehr angenehmen, weil leisen Bewegungsgeräusch erkundete der Saugroboter neugierig seine Umgebung. Gegenstände wurden mit gebührendem Abstand beäugt, und binnen weniger Minuten hatte das System aller Widrigkeiten zum Trotz sämtliche erreichbare Räume kartiert. Bei der ersten Reinigungsfahrt selbst – ich ließ ihn zunächst nur mal saugen – behauptete das Produkt seine Qualität und ließ nichts aus. Haarbüschel von Kater Yoshi, Brösel unter dem Tisch oder der Spielteppich der beiden Kinder: Alles wurde anstandslos bereinigt.

Das hat mich dann gleich zur zweiten Reinigung gebracht: In einem anderen Areal, das er zuvor noch nicht befahren hatte, ließ ich den ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI dann saugen und wischen zugleich. Das hieß, dass er zunächst seine OZMO ROLLER-Walze befeuchten musste, bevor er mit seiner Aufgabe beginnen konnte. Auch hier wurden alle Hindernisse korrekt identifiziert, die Flächen wurden eindrucksvoll mit der Walze gereinigt, und der Roboter leistete ganze Arbeit. Die Böden fühlten sich sauber an, und beim Übergang zum Teppich hob der Saugroboter automatisch die Walze an, sodass der Teppich trocken blieb. Nach etwa eineinhalb Stunden war ein komplexes Areal von 60 Quadratmetern mit Hindernissen wie Kabel, Wäscheständer und herumliegendes Spielzeug gesaugt und gewischt. Und das ohne jede Notwendigkeit, auch nur einen einzigen Finger zu rühren!

Möglichkeiten der ECOVACS HOME-App

Der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Smart Home-Erlebnisses ist natürlich das Gehirn des Ganzen. Auf eurem Smartphone ist das hierfür die ECOVACS HOME-App, die alles Mögliche fein einstellen kann. Die Karte des eigenen Wohnraums ist sehr detailliert und lässt sich nach Belieben anpassen: Räume können umbenannt, zusammengelegt oder getrennt werden, virtuelle Grenzen lassen sich ziehen und No-Go-Zonen definieren. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, für jeden Raum individuelle Reinigungseinstellungen festzulegen – so kann das Badezimmer intensiver gewischt werden als das Schlafzimmer. Die App bietet zudem die Option, Reinigungspläne zu erstellen, sodass der ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI zu festgelegten Zeiten automatisch mit der Arbeit beginnt.

Die Funktion „Punktuelle Reinigung“ ermöglicht es, den Roboter gezielt zu einem bestimmten Bereich zu schicken, etwa wenn etwas verschüttet wurde. Im Reinigungsverlauf kann man nachverfolgen, welche Bereiche bereits gesäubert wurden und wie viel Zeit dafür benötigt wurde. In den Einstellungen lassen sich zahlreiche Parameter anpassen: von der Saugstärke über die Wassermenge beim Wischen bis hin zur Häufigkeit der automatischen Moppreinigung. Die App informiert auch über den Zustand der Verbrauchsmaterialien und erinnert, wenn es Zeit ist, die Hauptbürste zu reinigen oder den Staubbeutel in der OMNI-Station zu wechseln. Nicht zu vergessen: Der DEEBOT X9 PRO OMNI lässt sich nahtlos in Smart-Home-Systeme wie Amazon Alexa oder Google Assistant einbinden, sodass eine komfortable Steuerung per Sprachbefehl ebenso möglich ist.

Im Alltag: Yiko, mach sauber!

Tag für Tag nimmt euch der ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI dann ein kleines Stück Arbeit ab. Das geht sogar so weit, dass ihr den integrierten Sprachassistenten Yiko bemühen dürft. Denn auf Wunsch (ihr könnt es auch abschalten) hört der Saugroboter zu und erkennt Befehle wie „Yiko, wische mir die Küche“ oder „Yiko, Wohnzimmer zuerst saugen und dann wischen“. Eingaben wie „Yiko, mach sauber“ deutet das Gerät als Start für die Reinigung des gesamten Hauses – das Tool namens YIKO-GPT funktioniert da sehr gut. Alles, was ihr auch in der App selbst steuern oder anstoßen könnt, lässt sich auch mit Sprache bewerkstelligen! Ansonsten ist die Station mitsamt ihrem Roboter sehr autark, so ist der Verbund sehr reinlich. Die Wäsche der Walze wird je nach Verunreinigungsgrad mit zwischen 40 und 75°C vorgenommen. Aber auch andernorts beweist sich das Produkt.

Die Seitenbürste, die Hauptbürste und der Rollenmopp sind alle einzeln voneinander situationsabhängig anhebbar. Was bringt das im Alltag? Bei Teppichen hebt sich der Rollenmopp an, um zu verhindern, dass der feuchte Mopp den Teppich berührt, wodurch der Teppich trocken bleibt. Gleichzeitig wird die Saugkraft automatisch erhöht, damit alles rauskommt, was raus muss. Bei Nässe werden beide Bürsten angehoben, um ein Verwischen zu vermeiden. Für hartnäckige Flecken (z. B. Sojasauce) wird die Reinigung in einem Gittermuster vorgenommen, während bei leichten Verschüttungen von Flüssigkeiten ein anderer Ansatz gewählt wird. Bei großen Partikeln hebt sich die Seitenbürste an, um ein Verteilen zu verhindern. Dieses intelligente System sorgt für eine optimale Trocken-/Nasstrennung und die optimale Reinigung in jedem Szenario. Richtig clever, diese KI im Inneren!

Viele Einstellungen für alle

Wer aber dennoch selbst die Oberhand behalten möchte, kann dies selbstverständlich tun. Der DEEBOT X9 PRO OMNI bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Reinigungsleistung. Beim Saugen stehen verschiedene Leistungsstufen zur Auswahl. Je nach Verschmutzungsgrad und Bodentyp kann so die optimale Balance zwischen Reinigungsleistung und Lautstärke gefunden werden. Wobei ich hier nochmals erwähnen möchte: Selbst auf höchster Lautstärke und Leistung ist der Roboter leiser als ein herkömmlicher Staubsauger mit Schlauch! Beim Wischen lässt sich die Wassermenge ebenfalls regulieren. Für hartnäckige Flecken kann ein Intensivmodus aktiviert werden, bei dem der Roboter intensiver schrubbt und die Reinigungsroute enger gestaltet, um besonders gründlich vorgehen zu können. Das verlängert zwar die Reinigungsdauer, aber es passiert alles automatisch. Angenehm!

Eine Besonderheit ist die TruEdge-Kantenreinigung, die für eine besonders gründliche Säuberung entlang von Wänden und in Ecken sorgt. Zudem kann die automatische Teppicherkennung aktiviert werden, die nicht nur die Wischwalze anhebt, sondern auch die Saugkraft automatisch erhöht, wenn der Roboter Teppichböden befährt. Alternativ könnt ihr auch Teppiche vermeiden lassen, wenn ihr dies wünscht. In der App lassen sich für jeden Raum individuelle Profile erstellen, die dann bei jeder Reinigung automatisch angewendet werden. So kann beispielsweise die Küche mit maximaler Wischleistung und hoher Saugkraft gereinigt werden, während im Schlafzimmer ein leiserer Modus mit geringerer Intensität zum Einsatz kommt – oder umgekehrt. Diese Einstellungen (auch für die OMNI-Station) ermöglichen es, den DEEBOT X9 PRO OMNI perfekt an eure Bedürfnisse anzupassen.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI: Die Technik

Kommen wir zu den technischen Daten des DEEBOT X9 PRO OMNI. Die OMNI-Station für den Saugbot hat Abmessungen von 33,8 x 45,9 x 50 cm, was zwar einen gewissen Platzbedarf bedeutet, aber angesichts der umfangreichen Funktionalität durchaus angemessen ist. Der Roboter selbst misst 35,3 × 35,2 × 9,8 cm. Seine Saugleistung beträgt beeindruckende 16.600 Pa, was ihn zu einem der leistungsstärksten Modelle auf dem Markt macht. An der Unterseite sorgt die Waschwalze mit 220 Umdrehungen pro Minute für eine gründliche Reinigung. Die OMNI-Station verfügt über einen Frischwassertank mit 4 Litern Fassungsvermögen und einen Schmutzwassertank, der bis zu 2,2 Liter aufnehmen kann. Der integrierte Staubbeutel in der Station fasst 3 Liter, was je nach Nutzungshäufigkeit für zwei bis drei Monate ausreicht, bevor er gewechselt werden muss.

Die OMNI-Station reinigt den Mopp mit heißem Wasser zwischen 40°C und 75°C – angepasst an Raumtyp und Verschmutzungsgrad. Das integrierte Heißluftsystem trocknet den Mopp innerhalb von zwei Stunden vollständig, was Gerüche und Keimbildung vermeidet. Das Navigationssystem des DEEBOT X9 PRO OMNI kombiniert TrueMapping 2.0 Laser-basierte Kartierung mit AIVI 3D 3.0-Objekterkennung für eine präzise Navigation und zuverlässige Hinderniserkennung. Der Akku mit einer Kapazität von 6.400 mAh sorgt für eine Laufzeit von bis zu 160 Minuten im Saug-und-Wisch-Modus, was so gut wie immer für eine komplette Reinigung ausreicht. Für die Konnektivität sorgen WLAN (2,4 GHz) und Bluetooth, die Steuerung erfolgt über die ECOVACS HOME App oder per Sprachbefehl über kompatible Smart-Home-Systeme.