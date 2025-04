EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank Test: MagSafe und bis zu 10.000 mAh Kapazität

Die EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank ( zur offiziellen Website ) ist ein echtes Kraftpaket für unterwegs, das verspricht, die Akku-Sorgen von Vielnutzern zu beenden. Das Gerät gibt es in zwei Kapazitätsvarianten: mit 5.000 mAh, ausreichend um ein iPhone 15 Pro vollständig aufzuladen, und mit 10.000 mAh, was für etwa zwei komplette Ladungen reicht. Beide Versionen setzen auf die Qi2-Technologie und bieten kabelloses Laden mit 15 W – doppelt so schnell wie der auslaufende Qi1-Standard. Besonders praktisch: Die magnetische Befestigung ermöglicht ein sicheres und komfortables Aufladen ohne lästigen Kabelsalat.

Der erste Eindruck

Nimmt man die EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank zum ersten Mal in die Hand, überzeugt sofort die hochwertige Verarbeitung. Die Powerbank ist in zwei Farbvarianten erhältlich – Silber und Schwarz – und strahlt in jeder Version Wertigkeit aus. Mit Abmessungen von 108 x 70 x 22,9 mm (für die 10.000 mAh-Variante) liegt sie angenehm in der Hand und wirkt trotz des Gewichts von 258 Gramm nicht übermäßig schwer. Die kleinere 5.000 mAh-Version ist mit 14,4 mm sogar noch schlanker und bringt nur 180 Gramm auf die Waage, und sie ist zudem in Hellblau erhältlich. Besonders beeindruckend ist die Magnethalterung dieser Powerbank.

Bringt man ein MagSafe-kompatibles iPhone in die Nähe, schnappt es mit einem befriedigenden Klacken an die vorgesehene Position. Die verbauten Magnete sorgen für eine sehr starke Verbindung, die auch dann stabil bleibt, wenn ihr euer Smartphone während des Ladevorgangs aktiv nutzt. Der integrierte Ständer lässt sich mühelos ausklappen, ganz wie bei einer Nintendo Switch-Konsole, und bietet einen stabilen Stand für euer Gerät. Das funktioniert sowohl im Hoch- als auch im Querformat – ideal für Videocalls oder zum Streamen von Inhalten. Auch der Mitbewerb machte das bereits, und ich finde das eine sehr gute Entwicklung!

EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank im Alltag

Im täglichen Gebrauch zeigt die EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank ihre wahren Stärken. Das kabellose Laden funktioniert mit allen MagSafe-kompatiblen iPhones (ab der 12er-Serie) und Qi2-Geräten nahtlos – einfach das Smartphone an die Magnethalterung anlegen, und der Ladevorgang beginnt umgehend. Mit 15 W kabelloser Ladeleistung ist die Geschwindigkeit beeindruckend und liegt deutlich über dem, was herkömmliche kabellose Ladegeräte bislang geboten haben. Besonders praktisch bei der 10.000 mAh Variante: Das digitale Display zeigt euch präzise an, wie schnell euer Gerät aufgeladen wird und wie viel Energie noch in der Powerbank steckt.

Auch das Nachladen der Powerbank selbst geht flott von der Hand. Dank der unterstützten Schnellladetechnologie könnt ihr das Gadget in weniger als 33 Minuten von 0 auf 70 % aufladen – perfekt für die morgendliche Routine oder kurze Pausen zwischendurch. Die rutschfeste Oberfläche sorgt zusätzlich dafür, dass die Powerbank während des Gebrauchs sicher in der Hand liegt und nicht verrutscht. Solltet ihr Geräte haben, die MagSafe nicht unterstützen – etwa Tablets oder Android-Smartphones, so könnt ihr auf das kabelgebundene Laden zurückgreifen. Dank den Leistungsstufen von 30 und 65 Watt geht das dann auch mit einem Höllentempo, sehr stark für so eine Bank!

Über die EcoFlow-App

Da wir dank dem Hersteller die 10.000 mAh-Variante der RAPID Magnetische Powerbank testen durften, machte es auch Sinn, die EcoFlow-App genauer unter die Lupe zu nehmen. Man muss der Fairness halber sagen: Diese App ist eigentlich für die Steuerung von ganz anderen Geräten gedacht, so könnt ihr den Stromfluss in eurem Haus checken, eurem Zuhause verschiedene Räume zuweisen und vieles mehr. Aber auch die Powerbank lässt sich dadurch steuern! Nach dem Verbinden via Bluetooth seht ihr, wie es um den Akkustand steht, und ähnlich wie bei stationären Ladegeräten seht ihr, wie es um die Ladeleistung von USB 1, USB 2 und dem kabellosen Laden aussieht. Dank dem Batteriewartung-Menü könnt ihr den schonenden Lademodus ein- oder ausschalten, genauso wie den Überhitzungsschutz.

Zusätzlich lässt euch die App eine manuelle Lade- und Entladegrenze bei eurer EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank definieren. Wie üblich gilt: Wer den Ladezustand zwischen 20 und 80 Prozent hält, verlangsamt die chemische Alterung der Batterie geringfügig. Gleichzeitig könnt ihr via Mein Gerät suchen einen Piepton bei eurem Gadget auslösen, das hilft, wenn es sich etwa in einer Couchfalte versteckt hält. Ein Bildschirmschoner kann im Pixel-Look à la Divoom konfiguriert werden, und neben der automatischen Bildschirmabschaltung könnt ihr auch die Firmware updaten (im April 2025 waren die V3.0.0.112 und V0.1.0(WLAN) aktuell). Auch hier muss man es sagen: Die EcoFlow-App ist für den laufenden Betrieb alles andere als notwendig, aber sinnvolle Einstellungen könnt ihr dadurch ganz leicht vornehmen!

EcoFlow RAPID: Die Technik

Technisch betrachtet ist die EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank ein echtes Kraftpaket in kompakter Form. Das Herzstück bildet die kabellose Ladetechnologie mit 15 W für Qi2-zertifizierte Geräte. Diese Leistung ermöglicht deutlich schnelleres Laden als der Vorgängerstandard Qi1 mit seinen 7,5 W. Die magnetische Verbindung wird durch starke Magnete realisiert, die für eine präzise Ausrichtung der Ladespulen und damit für optimale Energieübertragung sorgen. Die USB-C-Anschlüsse unterstützen das PD3.0-Protokoll für schnelles Laden und bieten bis zu 65 W Leistung. Diese Vielseitigkeit macht die Powerbank zum idealen Begleiter für verschiedenste Geräte. Die 10.000 mAh-Version verfügt zudem über Bluetooth-Funktionalität und lässt sich über eine entsprechende App steuern.

Das ermöglicht euch im Alltag zusätzliche Komfortfunktionen, wie im Absatz darüber beschrieben. Was die Powerbank besonders auszeichnet, ist die patentierte X-Stream-Technologie, die laut Hersteller für eine Energiedichte auf Smartphone-Niveau und eine hohe Ladegeschwindigkeit sorgt. Dies ermöglicht nicht nur schnelles Aufladen eurer Geräte, sondern auch rasches Nachladen der Powerbank selbst. Im Vergleich zu anderen Produkten lädt die EcoFlow RAPID etwa doppelt so schnell – sowohl beim Aufladen anderer Geräte als auch beim eigenen Nachladen. Das ist wirklich cool, und dabei bleibt das Format angenehm kompakt: Die getestete große Variante mit 10.000 mAh misst 108 x 70 x 22,9 mm bei einem Eigengewicht von 258 Gramm. Für eine so starke Powerbank ist das echt ein Klacks!