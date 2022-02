Echte Bäume pflanzen mit Horizon Forbidden West – einfach spielen

Wenn ihr in Horizon Forbidden West bis zum 25. März 2022 einen gewissen Punkt erreicht, pflanzt Sony einen Baum. Das nenne ich mal Hingabe – lest hier mehr!

Über Horizon Forbidden West

In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung muss Aloy den Planeten vor einem Terraforming-System retten, das verdorbene Umgebungen geschaffen hat und die Menschheit auf vielerlei Arten bedroht. Im Rahmen einer Initiative im Einklang mit den Themen des Spiels hat sich Sony mit der Arbor Day Foundation zusammengetan, um für jede Freischaltung der Trophäe “Reached the Daunt” einen Baum zu pflanzen. Das Programm “Play and Plant” endet am 25. März oder wenn die maximale Spendenanzahl erreicht ist (schätzungsweise 288.000 Bäume).

Diese Initiative passt sowohl zu Aloys größerer Mission als auch zu einigen der Nebenquests des Spiels. Die Themen des Spiels berühren stark das Thema Klimawandel und Ökosystemgleichgewicht. “Reached the Daunt” ist eine sehr erreichbare Trophäe – die Daunt ist die erste große Region der Karte von Horizon Forbidden West, und die meisten Spieler:innen werden wahrscheinlich innerhalb der ersten zwei oder drei Stunden des Spiels dorthin gelangen – was bedeutet, dass viele Spieler:innen die Chance haben, greifbares Gutes für die Erde zu tun.

Mehr zur Baumpflanz-Aktion

Die Aufforstungsmaßnahmen werden an drei Standorten stattfinden. Der Douglas County Forest in Wisconsin erstreckt sich über 278.000 Hektar und benötigt dringend Nadelbäume. Die Rodung hat die Vögel und die Schildkröten schwer getroffen sowie die Schutzfähigkeiten des Waldes verringert. Die 30.000 Hektar großen Sheep Fire Private Lands in Kalifornien haben Brandschäden erlitten – die Aufforstung wird dazu beitragen, graue Wölfe zu unterstützen. Schließlich erstreckt sich der Torreya State Park in Florida über 13.000 Hektar und leidet unter einer rückläufigen Kiefernpopulation. Arten wie Gopherschildkröten und Spechte würden durch Wiederaufforstung unterstützt. Also noch ein Grund mehr, das Game zu spielen – Horizon Forbidden West wird am 18. Februar auf PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.