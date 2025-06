Drei Sound-Innovationen von soundcore: Rave 3S, Boom 3i und P41i

Mit den soundcore Rave 3S, Boom 3i und P41i seid ihr für alles gerüstet. Zwischen Partymaschine, Boombox und Powerbank ist alles dabei!

Zum soundcore Rave 3S

Das Grillgut brutzelt, die Drinks sind kaltgestellt – fehlt nur noch der passende Sound für die Summer-Session. Mit dem neuen soundcore Rave 3S verwandelt sich jedes Wohnzimmer, jeder Garten oder Balkon in eine ganz persönliche Bühne. Die smarte Partymaschine liefert mit satten 200 Watt nicht nur jede Menge Power, sie bringt dank integrierter AI-Karaoke gleich noch den Gesang dazu – ganz ohne nervende Verzögerung und mit zwei hochwertigen Mikrofonen. Der soundcore Rave 3S ist ab sofort für eine UVP von 349,99 Euro auf der soundcore-Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich. Das Geheimnis hinter dem massiven Klang? Ein 6,5-Zoll-Subwoofer, unterstützt von drei 2,5-Zoll-Fullrange-Treibern die selbst 200 Quadratmeter Partyfläche auf Betriebstemperatur bringen. Für dröhnende Bässe sorgt die bewährte BassUp-Technologie. Gleichzeitig macht der Rave 3S Schluss mit Playback-Geknister. Seine AI-Vocal Removal Funktion, trainiert mit über 20.000 Songs, entfernt Gesang in Echtzeit mit über 95 Prozent Genauigkeit.

Die musikalische Begleitung bleibt wie gewohnt, während die eigenen Vocals über zwei kabellose Studio-Mikrofone erklingen – mit kristallklarem Sound, Anti-Feedback-Technologie und individuell einstellbarem Hall. Vier Gesangsmodi und fünf Reverb-Stufen runden jeden Karaoke-Gig ab. Optisch verwandelt die im Takt der Musik pulsierende HexaGlow Lightshow alles in einen vibrierenden Dancefloor. Wahlweise in acht Presets oder selbst nach eigenen Farbwünschen programmiert via soundcore-App. Ob Sunset-Vibes, Neon-Nacht oder Familienfeier – hier tanzen nicht nur die Gäste, sondern auch die Lichter. Mit bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit bringt der soundcore Rave 3S jede Gartenparty durch die Nacht. Wer noch einen draufsetzen will, koppelt per Auracast- oder TWS-Verbindung bis zu 100 Lautsprecher und schafft so echtes Festival-Feeling. Dank Spatial Audio wird der Sound nicht nur laut, sondern auch immersiv. Das robuste Gehäuse mit Tragegriff schützt nach IPX4-Standard gegen Spritzwasser, und eine schnelle USB-C-Ladefunktion macht das Produkt zur Powerbank.

Box der Extreme: soundcore Boom 3i

Darf es zwei Nummern kleiner sein, ist der neue soundcore Boom 3i mehr als nur eine Überlegung wert. Wir berichteten bereits: Der kompakte Outdoor-Lautsprecher (21 x 8,5 x 7,8 Zentimeter) in der Größe einer 0,5-Liter-Wasserflasche und mit optionaler Trageschlaufe ist dank IP68-Zertifizierung vollständig wasser- wie auch staubdicht. Für jede Poolparty oder jedes SUP-Abenteuer ist der Boom 3i eine gute Wahl, da er an der Wasseroberfläche schwimmt und durch seine Bauform die Lautsprecher stets frei sind. Aus ihnen kommen satter 50-Watt-Sound und tiefe 56-Hertz-Bässe. 16 Stunden Akkulaufzeit und allerhand smarte Funktionen, wie etwa der Notfallalarm (fünf Sekunden auf der Einschalttaste aktivieren einen 96-Dezibel-Alarm) runden den Boom 3i ab. Er ist ab sofort für 129,99 Euro auf der soundcore Webseite, bei Amazon als auch im Handel erhältlich.

Powerbank + Kopfhörer: soundcore P41i

Wer schon immer von einer Kombination aus Powerbank und Kopfhörern geträumt hat, kann diesen Wunsch nun in der Hosentasche mitnehmen: die soundcore P41i bieten einfach beides. Bis zu 50 Prozent Akkuladung für ein iPhone 16 Pro oder rund 45 Prozent für ein Samsung Galaxy S24 sind damit unterwegs drin – ganz ohne Steckdose, aber mit zehn Watt Leistung und 3.000 Milliamperestunden an Kapazität. Wer ein iPhone aus früheren Lightning-Tagen nutzt, greift zur Varante mit integriertem Lightning-Adapter, der einfach auf das integrierte USB-C-Kabel gesteckt wird. Bis zu zwölf Stunden Musikgenuss (mit Active Noise Cancellation sind es zehn Stunden) sind mit einer Ladung möglich.

Wer jetzt meint, die Powerbank wird nicht gebraucht, kann die Power natürlich auch rein für die Kopfhörer nutzen. Das zahlt sich richtig aus, denn das mitgelieferte Ladecase verlängert die Spielzeit auf bis zu 192 Stunden (mit ANC 160 Stunden). Auch klanglich haben die P41i einiges zu bieten, dem 11 Millimeter-Treiber sei Dank. Clever: Im Ladecase ist eine aufklappbare Smartphone-Halterung integriert, die neuen In-Ears sind damit ein optimales Allround-Talent für unterwegs. Sie sind ab sofort in Schwarz oder Weiß für eine UVP von 79,99 Euro auf der soundcore-Webseite sowie bei Amazon zu kaufen. Für zehn Euro mehr gibt es die Variante mit integriertem Lightning-Adapter.