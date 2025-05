Dreame H15 Pro Heat im Test: Revolutionäre All-in-one-Bodenreinigung

Der innovative GapFree-Roboterarm und verschiedene automatisierte Funktionen beeindrucken auf dem Papier – aber wie schlägt sich der H15 Pro Heat dann auch tatsächlich im Alltag? Fakt ist: Der Sauger will frischen Wind in die Bodenreinigung und zahlreiche durchdachte Features für anspruchsvolle Haushalte bringen. Zwischen der RGB-Schmutzerkennung, cleverer Reinigung von so gut wie allen möglichen Flächen und der automatisierbaren Selbstreinigung scheint hier echt kein Fleck übrig gelassen worden zu sein. Also legen wir los mit unserem Testbericht, und dazu gehört natürlich einmal ein Unboxing-Video dazu:

Willkommen, du Wunderkind!

Gleich mal in die Hand genommen, und: Der Dreame H15 Pro Heat präsentiert sich in einem modernen, durchdachten Design, das trotz der komplexen Technik im Inneren doch eine intuitive Bedienung ermöglicht. Schon mal vorweg: Auch, wenn ihr mit dem aufkeimenden Smart Home-Trend nicht wirklich etwas anfangen könnt, dieses Gerät ist mit nur drei Tasten zu bedienen! Mit seinem aufrechten Aufbau bewegt sich der Nass- und Trockensauger in vertrauten Bahnen, überrascht aber mit einem besonders durchdachten Handling. Die Materialien wirken hochwertig, die Verarbeitung ist tadellos, und das Gerät macht einen soliden, langlebigen Eindruck. Rasch habt ihr alles zusammengesteckt, und die Station ans Stromnetz gebracht – so weit, so gut.

Besonders praktisch ist das Zwei-Tank-System mit getrennten Behältern für Frisch- und Schmutzwasser. Dieses sorgt dafür, dass beim Wischen stets nur sauberes Wasser verwendet wird – ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Wischmethoden. Die Tanks lassen sich einfach entnehmen und befüllen, was die Handhabung auch bei regelmäßiger Nutzung angenehm gestaltet. Während ihr an der Vorderseite den Frischwassertank seht, ist an der Rückseite der Schmutzwasserbehälter angebracht. Das Gewicht des Saugers mit etwa 6,2 kg macht sich beim Hineinstellen und Herausnehmen aus seiner Station bemerkbar, doch während den Fahrten nicht. Wie das genau funktioniert, kläre ich gleich im nächsten Absatz!

Die erste Ausfahrt

Pfeif auf Bedienungsanleitung, zur App kommen wir später: Kurz auf den Standby-Knopf gedrückt und der Dreame H15 Pro Heat schaltet sich erwartungsgemäß ein. Doch solange er aufrecht steht, saugt er noch nichts, sondern lässt euch mit dem zweiten Knopf zwischen vier verschiedenen Modi wählen. Auf der Aufschrift stehen der Smart-Modus, ein Saug-Modus, ein Heißwasser-Modus sowie ein von euch konfigurierter Custom Mode zur Verfügung. Sollte sich der smarte Nass- und Trockensauger im Selbstreinigungsmodus oder bei der Trocknung befinden, kann er das auf seiner Anzeige ebenfalls darstellen. Kippt ihr das Gerät dann um – einfach kurz leicht auf die Bürste unten stellen und ziehen -, dann beginnt das Gerät augenblicklich mit der Reinigung.

Hier fällt auf, dass trotz des Gewichts des Produkts das Schieben und Ziehen echt einfach funktioniert. Verantwortlich hierfür ist nämlich der GlideWheel-Antrieb, der euch genau dabei hilft. Schiebt ihr an, so fährt der Sauger leicht in die von euch gewünschte Richtung, und zieht ihr ihn heran, so helfen die Räder ebenso tatkräftig mit. Wie eine Servolenkung, nur für zu Hause! Dementsprechend leichtgängig braust ihr dann geradezu durch eure Kammern, um die Böden zu reinigen. So, wie es sich für eine Komplettreinigung zwischen Nasswischen und Saugen gehört, sind eure Böden dann auch tatsächlich sichtbar sauberer, während der Schmutzwassertank sich langsam, aber stetig füllt. Recht laut ist er dabei auch nicht, also ist der erste Eindruck schon mal sehr gut. Doch was macht den Dreame H15 Pro Heat aus?

Dreame H15 Pro Heat: Clevere Ideen

Das herausragendste Merkmal des Dreame H15 Pro Heat ist zweifellos der AI DescendReach-Roboterarm mit der angepriesenen GapFree-Technologie. Hier ist das Video auf der Website wohl die allerbeste Erklärung: Wenn der Sauger nämlich an eine Wand geschoben wird, reduziert er die Lücke von normalerweise knapp zwei Zentimetern auf so gut wie Null. Der Arm reagiert intelligent und senkt sich innerhalb von nur 0,2 Sekunden ab, wenn so eine Wand erkannt wird. Diese Funktion ermöglicht eine tatsächlich lückenlose Reinigung entlang von Wänden, Kanten und in Ecken – dank Doppelbürsten an den Seiten reinigt das clevere Gerät auch direkt an Wänden und Kanten – ohne Schäden und nahezu ohne Wasserstreifen. Gemeinsam mit der enormen Leichtgängigkeit des Produkts kommt hier schon direkt Spaß am Putzen auf!

Gleichzeitig gibt es auch andernorts Innovationen, die kurzerhand verbaut wurden. Eine der größten Herausforderungen bei Bodenstaubsaugern sind Haare, die sich um die Bürste wickeln und mühsam entfernt werden müssen. Der H15 Pro Heat löst dieses Problem mit einem elastischen TangleCut-Schaber mit Kammzahn-Design. Im Test zeigte sich die Wirksamkeit dieses Systems: Das Gerät kann bei jeder Reinigung jedwede Haare entfernen, ohne dass diese sich in der Bürste verfangen. Dies ist besonders für Haushalte mit Haustieren oder Personen mit langen Haaren ein enormer Vorteil. Der Smart-Modus passt zudem seine Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad des Bodens an. Diese intelligente Anpassung optimiert den Energieverbrauch und sorgt für eine effiziente Reinigung ohne euer Eingreifen.

Macht einfach sauber!

Mit einer Saugkraft von bis zu 21.000 Pa setzt der H15 Pro Heat neue Maßstäbe in seiner Produktkategorie. Diese enorme Kraft bewältigt mühelos verschiedene Arten von Verschmutzungen – von feinem Staub bis hin zu gröberen Dingen wie Spaghetti oder Kaffeebohnen. Die Leistungsfähigkeit des Saugers zeigt sich besonders bei hartnäckigen Flecken wie eingetrockneten Spritzern oder Ölrückständen, die zuverlässig entfernt werden. Somit ist das Gerät auch problemlos für Küchen und Fliesen geeignet, wo vielleicht nicht gleich nachgeputzt wurde – so erspart ihr euch das lästige Knien und Wischen am Boden. Dabei hält der Nass- und Trockensauger auch lange durch – bis zu 72 Minuten im Leise-Modus werden versprochen, und eine Stunde hatten wir im Test ohne Probleme durchgesäubert. Starke Sache!

Damit es zu keiner Kreuzkontamination kommt, sorgt die Station für eine Reinigung. Zwei Modi gibt es, die Superschnell-Trocknung mit bis zu 90°C (5 Minuten Dauer) und die etwas langsamere „Sehr schnell“-Reinigung, die mit bis zu 85°C für 30 Minuten etwas lauter dreht. So oder so, am Ende habt ihr eine frische Bürste für die nächste Anwendung! Flexibel ist das Gerät dann auch noch: Dank der Möglichkeit, den Sauger um bis zu 180° zu neigen, erreicht der Dreame H15 Pro Heat auch Bereiche unter niedrigen Möbeln problemlos. Der gesamte Sauger passt in Zwischenräume bis zu 13 cm Höhe, der Bürstenkopf sogar in Spalten mit nur 8,9 cm Höhe. Diese Flexibilität eliminiert die Notwendigkeit, Möbel zum Reinigen zu verschieben – ein erheblicher Vorteil im Alltag. Damit nicht genug: Mit der Dreamehome-App könnt ihr ihn auch fernsteuern.

Über die Dreamehome-App

Richtig gelesen – wenn ihr den Dreame H15 Pro Heat flach auf den Boden legt, könnt ihr ihn via Smartphone langsam nach vor und zurück bewegen. So müsst ihr euch nicht ganz nach unten bücken oder hinknien, sondern überlasst das einfach dem Gerät. Es hat schon was, wenn der Sauger langsam unter der Couch oder dem TV-Regal verschwindet und dann auch wieder darunter hervorkommt! Weitere Annehmlichkeiten der Dreamehome-App sind wie folgt: Ihr könnt von unterwegs auch jederzeit die intelligente Selbstreinigung sowie die intelligente Schnelltrocknung anstoßen. Da diese einen gewissen Lautstärkepegel mit sich bringen, empfiehlt es sich tatsächlich, diese entweder dann durchführen zu lassen, wenn ihr nicht zu Hause seid, oder dem Produkt einen Platz im stillen Kämmerlein zu verschaffen.

Ihr dürft diverse Einstellungen (Leise, Turbo, Individuell; Lauwarm, Standard, Hohe Temperatur; Walzenbürsten-Feuchtigkeitserkennung, Automatische Reinigung und mehr) vornehmen. Sogar die Anpassung der Eigenantriebskraft lässt sich in drei Stufen (Leicht, Ausgeglichen und Turbo) einstellen, also hat der Hersteller hier an alles gedacht. Wie es für die App so üblich ist (auch beim hauseigenen Mähroboter A1 Pro ist das so), könnt ihr einen Reinigungsverlauf einsehen, den Status des Zubehörs wie Walzenbürste und Filter checken, die Sprachansage und Lautstärke definieren (unbedingt stummschalten!) und auch ein Firmware-Upgrade anstoßen. Zum Zeitpunkt des Tests Mitte Mai 2025 war hier übrigens die Version 1.5.9_1040 aktuell. Sehr vielfältig, aber auch sehr übersichtlich ist die App!

Was noch aufgefallen ist

Die Selbstreinigungsfunktion des H15 Pro Heat ist ein echter Komfortgewinn. Mit dem ThermoTub-System reinigt der Sauger seine Bürsten mit Heißwasser bei Temperaturen von bis zu 100°C. Die Rollenbürste wird dabei vollständig in heißes Wasser eingetaucht, was für eine gründliche Reinigung und Desinfektion sorgt – vergleichbar mit einem desinfizierenden Entspannungsbad für die Bürste. Der Selbstreinigungsprozess lässt sich mit einem Tastendruck starten oder individuell über die Dreamehome-App konfigurieren. Dabei stehen drei Modi zur Verfügung: Standard, Intensiv und Automatisch.

Apropos automatisch: Es empfiehlt sich schon, alles auf automatisch zu belassen. Denn das Gerät erkennt recht gut, wie schmutzig es auf euren Böden ist, weiß, wie dreckig die eigene Bürste ist und kümmert sich entsprechend darum. Der Dreame H15 Pro Heat ist ab sofort zum Verkaufspreis von 699,- Euro erhältlich. Zur Einführung bietet Dreame einen Rabatt von 100,- Euro für die ersten sieben Tage. Der Sauger ist im offiziellen Dreame Online-Shop, bei Amazon sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Ein offizielles Produktvideo gibt es ebenfalls vom Hersteller, seht selbst: