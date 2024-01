Dreame DreameBot L10s Pro Ultra Heat ist ab sofort verfügbar

Dreame hat auf der CES 2024 den DreameBot L10s Pro Ultra Heat vorgestellt, und zeigt damit das ultimative Topmodell unter 1.000 Euro. Gut, dass wir es bereits getestet haben – hier geht es zum Review!

DreameBot L10s Pro Ultra Heat: Sorgenfrei reinigen

Er ist die nächste Generation des Verkaufsschlagers L10s Ultra und vereint alle Top-Innovationen der Marke in einem Gerät. Damit bringt Dreame eine Reihe von Verbesserungen und Spitzentechnologien in einem Paket mit einer 6-in-1 Station für unter 1000,- Euro in den Markt. Dass die Marke gute Geräte produziert, wissen wir bereits – und er macht sauber bis an den Rand! Dank der ausfahrbaren Mopps (MopExtend-Technologie), die Dreame letztes Jahr zur IFA erstmals in Europa präsentierte, gehören schmutzige Kanten der Vergangenheit an. Der L10s Pro Ultra Heat verfügt über eine noch präzisere Kantenerkennung und fährt seinen Mopp bei Bedarf an Hindernissen oder Fußleisten entlang. Seine rotierende Bauweise sorgt dabei für maximale Reinigungsleistung, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die 6-in-1 Station mit Heißwasser Mopp-Reinigung kümmert sich dabei um die Akkuladung und um die Putzmittel-Dosierung.

Bis zu 75 Tage mühelos sauber

Mopp-Reinigung mit heißem Wasser – immer hygienische Bodenpflege

Löst selbst hartnäckige Flecken, entfernt effektiv Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung

Großzügige Tanks: 4,5 l für sauberes Wasser, 4 l bei Schmutzwasser

Automatische Mopptrocknung mit Heißluft – vermeidet Schimmelbildung und schlechte Gerüche

Auto-Empty/Hands-Free bis zu 75 Tage – 3,2-Liter-Staubbeutel muss weniger als sechsmal pro Jahr gewechselt werden

Automatische Frischwasserversorgung – Füllt den Wassertank des Roboters während der Reinigung nach

Automatisches Nachfüllen von Reinigungsmitteln – sorgt für glänzende und umweltschonende Putzergebnisse

Optional erhältlich: Wasseranschluss-Kit für automatisches Nachfüllen und Entleeren

Das Wasseranschluss-Kit macht die vollautomatische Bodenreinigung zur Realität. Mit dem Erweiterungspaket kann die Station des L10s Pro Ultra Heat an Frisch- und Abwasser angeschlossen werden und befüllt sich fortan automatisch. Um auch groben Schmutz und schwierigsten Oberflächen gewachsen zu sein, kommt das neueste Produkt mit kraftvollen 7.000 Pa Saugkraft daher. Dank des strömungsoptimierten Turbo-Force-Luftkanalsystems ist er dabei trotzdem besonders leise. Damit nicht genug, er kommt als erster seiner Klasse mit der Schmutzerkennung CleanGenius. Dadurch erkennt er automatisch hartnäckige Flecken und reinigt die Stellen bei Bedarf mehrfach. Dank der KI-Hinderniserkennung mit strukturiertem Licht umfährt er außerdem zuverlässig und präzise Hindernisse.

Optional erhältlich: Nie wieder verhedderte Haare mit der Tri-Cut Bürste. Damit gehören verhedderte Haare der Vergangenheit an, denn die integrierten Schneiden der Hauptbürste teilen Haare und sorgen für ein konstant gutes Reinigungsergebnis, egal wie haarig es wird! Klingt gut? Der Dreame L10s Pro Ultra Heat wird ab dem 31.01.2024 zur UVP von 999,00 Euro im Dreame-Onlineshop sowie Amazon, Mediamarkt, Kaufland, OTTO und Saturn verfügbar sein.