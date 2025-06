Dreame AirPursue PM10 und PM20 sind ab sofort erhältlich

Schluss mit stickiger Raumluft! Ab sofort sind die brandneuen Luftreiniger Dreame AirPursue PM20 und PM10 da.

Über die PM10 und PM20-Modelle

Sie sind im Handel sowie online verfügbar – bereit, mit intelligenter Technik und innovativem Design für frische Luft in modernen Wohnräumen zu sorgen. Mit den ersten Luftreinigern aus dem Hause Dreame Technology zieht smarte Luftqualität in den Alltag ein: Die Modelle vereinen ein mehrstufiges Filtersystem mit UVC- und Plasma-Technologie, erkennen dank Millimeterwellenradar, ob sich Personen im Raum befinden, und passen ihre Leistung automatisch an. Das Ergebnis? Effiziente Luftreinigung genau dann, wenn sie gebraucht wird – ganz ohne Energieverschwendung. Besonders praktisch: Das Premium-Modell PM20 liefert auf Wunsch zusätzlich Wärme auf Knopfdruck – ideal für kühle Morgen oder das schnelle Aufwärmen zwischendurch. Und weil bei Dreame Design und Funktion Hand in Hand gehen, fügt sich die kompakte Form mit intuitivem Display und App-Steuerung nahtlos in jeden Wohnstil ein. Zu unserem Test des Luftreinigers geht es hier!

Die Dreame AirPursue-Highlights:

Dual Airflow Circulation: Reinigte Luft wird gleichzeitig nach vorn und oben ausgegeben – für maximale Verteilung im Raum

4-stufiges Filtersystem + Dual Elimination (UVC & Plasma): Entfernt 99,97% aller Partikel, Bakterien, Viren und Gerüche

Smart Radar & CO₂-Sensor: Erkennt Bewegung & misst Luftqualität in Echtzeit

PM20 mit Heizfunktion: In nur 3 Sekunden warme Luft bis 40°C

LCD-Display + App- & Sprachsteuerung

Die neuen Dreame AirPursue Luftreiniger PM20 und PM10 sind ab sofort erhältlich, sowohl online als auch im stationären Handel. Interessierte können die Geräte direkt über Dreame.com, Amazon, bei MediaMarkt & Saturn sowie über OTTO erwerben. Der AirPursue PM20 ist zum Preis von 899,- Euro erhältlich, während der AirPursue PM10 für 799,- Euro angeboten wird. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Durchstarten – oder besser gesagt: zum Durchatmen!