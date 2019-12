Dragonball Super Broly Limited Edition Test – Lohnt sich der Kauf?

In Dragon Ball Super Broly erwartet euch die Hintergrundgeschichte des namensgebenden Dragonball-Fanlieblings – ob sich der Kauf lohnt, lest ihr in meinem Dragonball Super Broly Limited Edition Test!

Facts

Genre: Action, Anime

Publisher: KAZÉ Anime (VIZ Media Switzerland)

Releasetermin: 5. Dezember 2019

Worum geht’s?

Das große Turnier der Universen ist vorüber. Son Goku und Vegeta machen mal wieder, was sie am liebesten tun: Trainieren. Beerus und Whis genießen das entspannte Leben auf der Erde und geben sich natürlich sämtlichen Leckereien hin. Als plötzlich Trunks berichtet, dass irgendjemand ein Dragonradar und die Dragonballs, die von Bulma bereits gesammelt wurden, gestohlen wurden. Steckt womöglich Freezer dahinter, der wieder mal Unsterblichkeit erlangen will? Vegeta und Son Goku machen sich auf den Weg zum letzten Dragonball, um erstens das Rufen von Shenlong zu verhindern und rauszufinden, wer denn der Dieb ist. Dort angekommen, begegnen sie Freezer und einem Saiyajin namen Broly. Handelt es sich hier um ein friedliches Treffen, oder entbrennt gleich ein nervenaufreibender Kampf? Das findet ihr am Besten selbst heraus!