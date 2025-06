Drag x Drive (Nintendo Switch 2) erscheint am 14. August 2025

Nintendo hat offiziell das Veröffentlichungsdatum für Drag x Drive bestätigt. Mitten im Sommer erscheint das Game!

Über Drag x Drive

In einem kurzen Trailer, der in der Nintendo Today-App veröffentlicht wurde, bestätigte Nintendo, dass das Spiel am 14. August auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Drag x Drive ist ein Rollstuhl-Basketballspiel, bei dem wir die Maussteuerung beider Joy-Con 2-Controller verwenden und sie vorwärts und rückwärts bewegen, um die Bewegung eines Rollstuhls zu simulieren. Wir können dann einen Joy-Con 2-Controller anheben, um den Ball zu werfen, um ihn in den Korb zu kriegen und Punkte zu erzielen. In der Form, die ursprünglich während des Switch 2 Direct gezeigt wurde, schien der Titel ein 3v3-Online-Basketballspiel zu sein, aber mehr muss noch bestätigt werden.

Noch ist unklar, ob es andere Modi geben wird, die unterschiedliche Teamgrößen oder Solospiele bieten. Nun kam eine Preis-Enthüllung dazu, das Game wird 19,99 Euro kosten. Und jetzt in einem anderen Update haben wir die scheinbar geschätzte Dateigröße des Spiels erfahren. Laut Nintendos offiziellem Store-Angebot ist ein Download von 1,7 GB erforderlich. Es überrascht nicht, dass es bei weitem nicht so groß ist wie das neue Donkey Kong Bananza oder Mario Kart World und ist stattdessen näher an der Dateigröße von Nintendos Welcome Tour eShop-Titel. Bereits jetzt gibt es Vorbestellungen für 19,99 Euro. Spricht euch das Game an?