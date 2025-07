Doronko Wanko bringt Chaos auf eure Nintendo Switch-Konsolen

In Doronko Wanko gilt es, als kleines Hündchen eure Behausung zu zerstören, die Sachen eures Besitzers durcheinander zu bringen und Chaos anzurichten.

Zu Doronko Wanko

Das Spiel, das auf Steam kostenlos spielbar ist (wo es derzeit eine „überwältigende positive“ Benutzerbewertung hat) kostet 4,99 Euro für Switch-Konsolen. Es startet auch zusammen mit einer Reihe neuer DLCs, die neue Rassen und Zwinger hinzufügen, mit denen man herumtoben kann. Hurra! Wie auch immer, wenn ihr eine Hundefigur spielen wollt, die à la Untitled Goose Game und Konsorten gerne schöne Räume mit Saft und Ketchup zerstört und im Allgemeinen ein sehr böser Hund ist, wird euch dieser Eintrittspreis wahrscheinlich nicht aufhalten. Ihr könnt euch den Trailer zum Spiel weiter unten ansehen, und hier sind einige weitere Details für diese Hündchen frisch von Bandai Namco…

„Wer ist ein guter Junge? Weeer ist ein guter Junge? Das bist du! Ja, das bist du! So flauschig, so gehorsam, so süß – WAS HAST DU MIT DEM HAUS GEMACHT!?“

Terrorisiert die Domäne eures Herrchens mit fünf neuen entzückenden, aber unruhigen Rassen, da Corgis, Shiba Inus, Jack Russell Terrier, Bulldoggen, Zwergspitze und Zwergpudel sich dem Durcheinander anschließen. Ihr dürft Dreck verteilen, Weinflaschen auf den Boden verschütten, Farbe an die Wände spritzen und Schmutz aus dem schmutzigen Fell des Welpen auf Möbel in der Nähe schütteln. Es geht nicht nur um Zerstörung – schleppt verstreute Spielzeuge zurück in ihre rechtmäßigen Räume (guter Hund!) um neue Gegenstände, Bereiche und Fähigkeiten zum Chaos freizuschalten (böser Hund!). Verdoppelt dabei die Unordnung mit Hilfe von Roboter-Staubsaugern und rotierenden Ventilatoren, die Schmutz weiter verteilen können, als es diese winzigen Pfoten jemals erreichen könnten. Können diese verspielten Welpen noch niedlicher werden?“ Doronko Wanko ist jetzt für Nintendo Switch für 4,99 Euro erhältlich.