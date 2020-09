Doom Eternal ab 1.10.2020 im Xbox Game Pass

Und schon spüren wir die ersten Auswirkungen von Microsofts Bethesda Kauf – Doom Eternal erscheint laut letzten Informationen am 1.10.2020 im Xbox Game Pass für die Xbox One (die PC-Version kommt etwas später).

Worum geht’s?

In Doom Eternal schlüpft ihr in die Rüstung des Doom-Slayers. Mit dessen unaufhaltsamer Macht verfolgt ihr die Mission, die Hölle zu vernichten und die Menschheit zu retten. Dabei bekämpft ihr Dämonen in einem epischen Einzelspieler-Gefecht, auf der Erde, dem Mars, der Hölle und in nie dagewesenen Dimensionen.

Einen kleinen Ausblick darauf erhaltet ihr im Launch-Trailer: