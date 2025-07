Donkey Kong Bananza war eigentlich für die Nintendo Switch gedacht

Donkey Kong Bananza war ursprünglich in der Entwicklung für die erste Nintendo Switch, bevor eine Entscheidung mit Folgen getroffen wurde.

Über Donkey Kong Bananza

Das Spiel, das diese Woche veröffentlicht wird, begann auf Nintendos vorheriger Konsole zum Leben, aber wie der Produzent und Regisseur des Spiels jetzt erklärt haben, machten technische Einschränkungen, die durch das erste System auferlegt wurden, den Übergang zu Nintendos neuester Konsole notwendig. „Dieses Spiel begann also ursprünglich seinen Entwicklungszyklus auf Nintendo Switch 1 und zu der Zeit verwendeten wir immer noch die Voxel-Technologie und dachten uns viele verschiedene Ideen für Anwendungen aus“, sagte Produzent Kenta Motokura. „Aber als wir von der Switch 2-Entwicklung erfuhren, wurde uns klar, dass die beste Implementierung dieser Ideen und Technologien auf Nintendo Switch 2 sein würde.“ Der Regisseur des Spiels, Kazuya Takahashi, äußerte sich ebenfalls dazu: „Ich habe zuvor über die Bedeutung der Kontinuität der Zerstörung gesprochen, die wir erweitern und mit dieser Art von Konzept auf Nintendo Switch 2 ein längeres kontinuierliches Spielerlebnis haben konnten. Dies ermöglichte es uns also, eine wirklich extrem reichhaltige Vielfalt an Materialien und sehr große Änderungen in der Umgebung dieser neuen Hardware zu schaffen.“

„Und wenn Zerstörung das Kernspiel ist, war ein wirklich wichtiger Moment, den wir bewahren wollten, wenn ein Spieler einen Teil des Geländes betrachtet und denkt, kann ich das zerstören? Weil das eine sehr wichtige Überraschung schafft, die eine große Wirkung für sie hat, und das war etwas, das am besten auf Switch 2 gemacht wurde.“ Takahashi sagte auch, dass es nicht nur die Leistungsfähigkeit der neuen Konsole war, die das Team anzog, sondern auch einige der neuen Funktionen der Konsole, wie Maussteuerung, die den Plattformwechsel inspirierten. „Aber es ist nicht wirklich nur die Rechenleistung des Switch 2, die uns meiner Meinung nach angezogen hat und uns einige interessante Möglichkeiten gegeben hat. Es gab auch das Gerät selbst, das Dinge wie Maussteuerung bot, die uns im Koop-Spiel für einen zweiten Spieler verwenden können, um Paulines Gesangsexplosionen zu steuern, oder DK Artist, einen Modus, in dem wir eine große Gruppe von Voxeln formen können.“ Falls euch diese Story bekannt vorkommt: Das liegt daran, dass ursprünglich auch Mario Kart World für die erste Konsole geplant war. Gut, dass Nintendo sich anders entschieden hat! Mittlerweile wurde auch bekannt, dass das Team hinter Super Mario Odyssey das Spiel entwickelt hat – das trägt weiter zum Hype bei. Freut ihr euch schon auf das Game?