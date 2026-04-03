Dolomitenregion Kronplatz: Am Tor zum UNESCO Weltnaturerbe

Die Dolomiten zählen zum Weltnaturerbe der UNESCO. Die Dolomitenregion Kronplatz ist Teil der Dolomiten – und im Sommer die Bühne und der beste Einstieg in einen Urlaub voller Eindrücke in den bleichen Bergen.

Auf der Welterbeliste der UNESCO findet sich ausschließlich wieder, was eine außerordentlich große Bedeutung für die Menschheit besitzt. So wie die Dolomiten. Bei einem Urlaub in der Dolomitenregion Kronplatz kann man sich mit eigenen Augen von der unvergleichlichen landschaftlichen und geologischen Schönheit dieser Gebirgslandschaft überzeugen.

Panorama- und Museumsberg

Zur Dolomitenregion Kronplatz zählen Bruneck, Olang, Kiens und das Antholzertal im Norden des Kronplatzes sowie San Vigilio/San Martin im Süden. Im Sommer ist der Kronplatzgipfel mit einer von drei Bergbahnen rasch erreicht. Vom 2.275 Meter hohen, ausgedehnten und baumlosen Podest breiten sich die Dolomiten in ihrer Gesamtheit aus. Das 360-Grad-Panorama reicht von den Lienzer und Pragser Dolomiten bis zu Fanes, Sella, Geisler und Peitlerkofel und weit darüber hinaus. Selbst Rieserferner, Zillertaler, Stubaier und Ötztaler Alpen sowie der Ortler als höchster Gipfel Südtirols rücken in greifbare Nähe. Naheliegend, dass vor diesem Panorama auch das Lumen Museum für Bergfotografie sowie Reinhold Messners MMM Corones einen idealen Standort gefunden haben.

Sagenhaftes Dolomitenerlebnis

Auf dem Kronplatzgipfel laufen außerdem die Fäden der deutschsprachigen, ladinischen und italienischen Kultur zusammen. Das südwestlich gelegenen Orte San Vigilio und San Martin bilden das ladinische Herz der Region. Sie liegen zwischen den Naturparks Fanes-Sennes-Prags und Puez-Geisler. Ihre Berglandschaften sind die Schauplätze für das ladinische Nationalepos. Es erzählt vom Konflikt der sanftmütigen Fanes-Frauen und ihren Murmeltieren mit den kriegerischen Männern und ihren Adlern. Vielen Figuren der Fanessage begegnet man in und um die Dolomitenregion Kronplatz auf Schritt und Tritt. Auf 2.000 Metern oberhalb von Pederü liegt das Fanes-Auenland, eine märchenhafte Landschaft mit dem „Parlament der Murmeltiere“, einem stufenartigen Amphitheater aus natürlichen Dolomit-Schichtungen. Am Südufer des Pragser Wildsees östlich des Kronplatzes liegt der Eingang zum unterirdischen Reich der Fanes. Bezeichnenderweise wird der imposante Seekofel über dem Wildsee auf ladinisch„Torberg“ (Sas dla Porta) genannt. Auch der Kronplatz selbst hat seinen Namen von der Fanessage. Auf seinem weiten Plateau soll einst die unverwundbare Fanes-Prinzessin Dolasilla gekrönt worden sein.

Hochalpine Natur und Südtiroler Lebensart

Bruneck sowie seine Nachbarorte Olang und Kiens verbinden urbanes Flair mit Südtiroler Gemütlichkeit und bilden das wirtschaftliche, touristische und kulturelle Zentrum der Dolomitenregion Kronplatz. Bruneck überrascht mit einer lebendigen Altstadt unter dem Schloss und einer vielfältigen Gastronomieszene. Das Antholzertal im Norden öffnet in eine ganz andere Welt: Hier liegt der Naturpark Rieserferner-Ahrn – mit 38 Dreitausendern das gletscherreichste Schutzgebiet Südtirols. Am Talschluss spiegelt der Antholzer See die umliegenden Gipfel wider, ein Ort der Stille fernab des Trubels. Wer in der Dolomitenregion Kronplatz eincheckt, findet sich im Fadenkreuz von vier Naturparks wieder – mitten im Dolomiten-Bergsommer.