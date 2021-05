Divinity Original Sin 2 iPad-Version ab sofort erhältlich

Larian Studios gibt bekannt, dass die iPad-Version des Rollenspiel-Hits Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition ab sofort im Apple App Store erhältlich ist.

Was müsst ihr über die Divinity Original Sin 2 iPad-Version wissen?

Die neue Version wurde über fast zwei Jahre in Zusammenarbeit mit den in Sankt Petersburg ansässigen Elverils entwickelt. Das Spiel sollte auf eine Hardware gebracht werden, die in der Lage ist, das gesamte Divinity-Erlebnis zu bewältigen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Features machen zu müssen. Bei der Entwicklung wurde das Ziel gesetzt, eine hochwertige mobile Version mit einem Spielerlebnis zu veröffentlichen, das Konsolen und PC gleichwertig ist oder es sogar übertrifft – ohne Mikrotransaktionen und mit allen enthaltenen Gift Bag-DLCs.

Das über 100 Stunden lange RPG wurde von Grund auf für Metal entwickelt und nutzt die Vorteile der neuen Apple-Hardware, um ein erstklassiges AAA-Spielerlebnis für unterwegs zu bieten. Das bedeutet, dass DOS2 jetzt nicht nur mit einem passenden UI die Touch-Steuerung unterstützt, sondern auch angeschlossene Geräte (Gamepads einschließlich des PlayStation 5-Pads) sowie Maus und Tastatur.

Larian Studios haben sich schon früh für diese Hardware entschieden, die dem Anspruch der Divinity: Original Sin 2-Spielerfahrung gerecht wird und das Spiel auf Grafikeinstellungen laufen lässt, die mindestens der „höchsten“ auf dem iPad Pro (2018) entsprechen. Auf dem 2021er iPad Pro (M1) läuft das Spiel mit 60fps – selbst im lokalen Koop, der auch einen nahtlosen Split-Screen mit Drop-in-/Drop-out-Koop bietet. Eine vollständige Liste unterstützter Geräte ist im App Store zu finden.