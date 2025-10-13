Square Enix kündigt ein neues Dissidia Final Fantasy an

Square Enix hat angekündigt, dass Dissidia Final Fantasy zurückkehrt, aber nicht unter den Umständen, auf die viele Fans gehofft haben. Kein Remake!

Über Dissidia Final Fantasy

Dissidia Final Fantasy begann als eine Reihe von Kampfspielen auf der PSP, bei denen FF-Charaktere aus allen Epochen gegeneinander kämpften, aber der Herausgeber Square Enix hat seitdem den Untertitel Dissidia unter fast jedem Spiel verwendet, bei dem seine JRPG-Figuren aufeinander trafen, zuletzt mit Dissidia Final Fantasy Opera Omnia aus dem Jahr 2017, ebenfalls auf Mobilgeräten. Acht Jahre später spielt Square Enix diese Karte erneut aus. Eine neue Website enthüllt, dass die „nächste Entwicklung“ für die Serie bald auf Mobilgeräte kommt.

Eein Stream, der am 14. Oktober ausgestrahlt wird, wird den Vorhang für weitere Details lüften. Im Moment haben wir auf der Website nur eine Silhouette von insgesamt zehn Figuren. Unnötig zu sagen, dass Fans der beiden ursprünglichen Kampfspiele nicht allzu erfreut sind, zumal Square Enix eine steinige Geschichte mit Online-Handyspielen hat, um es freundlich auszudrücken. Erst Anfang dieses Jahres hat der Herausgeber das mobile Spin-off von Kingdom Hearts eingestellt, nachdem er dasselbe mit Niers am meisten übersehenem Eintrag getan hatte…