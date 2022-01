Disneys Encanto ab 10.2.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Disney veröffentlicht den musikalischen Animationsfilm Encanto am 10.2.2022 auf DVD und Blu-ray. Der Film startet Ende November in den heimischen Kinos und feiert wenigen Wochen danach nun den Heimkinostart.

Worum geht’s?

Die Madrigals sind eine ungewöhnliche Familie, die tief versteckt in den Bergen Kolumbiens an einem wundersamen, verzauberten Ort namens „Encanto“ leben. Die Magie des „Encanto“ hat jedes Kind der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Superkräften bis hin zur Kraft des Heilens – jedes Kind hat eine besondere Fähigkeit. Jedes Kind außer Mirabel. Doch als sie herausfindet, dass ihr geliebtes Encanto in Gefahr ist, wird Mirabel bewusst, dass sie allein die letzte Hoffnung für ihre außergewöhnliche Familie und ihr wunderbares Zuhause sein könnte…