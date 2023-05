Disney Speedstorm: Mike Glotzkowski wird nun doch geschwächt

Disney Speedstorm befindet sich in der Early-Access-Phase und dazu gehören bestimmte Korrekturen und Balance-Patches.

Hold the Door, Mike

Nach Bedenken der Community, dass die Figur aus Monster AG zu stark sei, wurde der Charakter jetzt geschwächt. Seine “Hold the Door“-Fähigkeit in der normalen Aktivierung wird jetzt nur noch eine einzige Tür anstelle von zwei hervorbringen, wobei seine geladene Aktivierung immer noch zwei Türen hervorbringen wird. Die Entfernung, in der Spieler durch diese Türen (in beide Richtungen) teleportiert werden können, wurde ebenfalls um 10% gekürzt und die Türen verschwinden jetzt nach 10 Sekunden statt nach 20 Sekunden. Hier ist ein Blick auf Mikes einzigartige Fähigkeit “Hold The Door” vor diesem Update: