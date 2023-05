Das ist der beste Fahrer in Disney Speedstorm – bleibt auch so

Das Gameloft-Studio hinter Disney Speedstorm hat gesagt, dass es keine Pläne hat, seinen mächtigsten Charakter zu ändern. Zu unserem Testbericht des Spiels geht es hier!

Seit der Veröffentlichung des Spiels im letzten Monat als Early-Access-Titel haben die Spieler:innen festgestellt, dass Mike Glotzkowski von Monster AG der beste Charakter im Spiel ist. Ein Grund dafür ist, dass seine Ultimativfähigkeit so stark ist – mit der Fähigkeit, ihn sowohl über eine große Entfernung vorwärts als auch Gegner über eine große Entfernung rückwärts zu teleportieren. Infolgedessen bestehen hochrangige Multiplayer-Rennen oft hauptsächlich aus Mikes, und zahlreiche Spieler haben das Studio Gameloft Barcelona aufgefordert, den Charakter zu schwächen. Das Studio sagt jedoch, dass der Hauptgrund für Mikes Popularität darin besteht, dass die erste Saison des Spiels das Monster AG-Thema hat und die Spieler:innen Mike dadurch schneller hochstufen können.

“Da Upgrade-Teile für ihn über den Golden Pass leicht verfügbar waren, war Mike in dieser frühen Phase der Veröffentlichung des Spiels für viele Spieler eine gute Wahl”, sagte das Studio in einer Erklärung. “Während wir verstehen, dass Racer Mike bei den Spielern sehr beliebt ist, möchten wir sicherstellen, dass jeder Rennen mit vielen verschiedenen Disney- und Pixar-Rennern erleben kann. Wir haben auch bemerkt, dass Mike häufig im gewerteten Multiplayer mit einem hohen Gewinnprozentsatz auftaucht. Wenn die Spieler andere Racer aufrüsten, um Mikes Level zu entsprechen, sollten wir sehen, dass andere Racer und Racer-Klassen zu Top-Picks für Spieler werden, mit denen sie konkurrieren können.“ Also alles wie gehabt – Mike bleibt einfach stark!