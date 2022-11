Disney-Fans aufgepasst: Plötzlich Prinzessin 3 scheint in Arbeit zu sein!

Berichten zufolge kehrt das Franchise zurück – bei Disney scheint Plötzlich Prinzessin 3 in Arbeit zu sein!

Mehr zu Plötzlich Prinzessin 3

Laut The Hollywood Reporter wurde die Reacher– und Quantum Leap-Autorin Aadrita Mukerji in Verbindung mit einem Drehbuch der Fortsetzung gebracht. Dies wird augenscheinlich eher eine Fortsetzung der Filmreihe als ein Neustart sein. Und obwohl Hathaway noch keine Bestätigung kommuniziert hat, war die Oscar-Gewinnerin zuvor hoffnungsvoll, was einen dritten Teil angeht. Sie sagte Entertainment Tonight im Oktober 2022: “Ich würde es unterstützen, ich hoffe es stark. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Julie Andrews einzubeziehen, denke ich, dass wir es hinkriegen.”

Plötzlich Prinzessin wurde erstmals 2001 veröffentlicht und folgt der amerikanischen Teenagerin Mia Thermopolis, als sie herausfindet, dass sie die Thronfolgerin von Genovia ist. Mit Hathaway und Julie Andrews zeigt der erste Film Mias Kulturschock, während sie sich mit ihren neuen Aufgaben auseinandersetzt. Es ging gleich weiter, denn Plötzlich Prinzessin 2 erschien 2004 und ließ Mia nach ihrem Abitur nach Genovia zurückkehren. Sie findet jedoch bald heraus, dass sie heiraten muss, um ihren königlichen Status zu erhalten. Der größte Teil der Originalbesetzung kehrte für die Fortsetzung zurück, wobei Chris Pine als Lord Nicholas Devereaux sein Filmdebüt ablegte. Mal sehen, was uns in Plötzlich Prinzessin 3 erwarten wird!